Der Frauenausschuss diskutierte darüber, ob es möglich ist, Kandidatenlisten für die Bürgerschaftswahlen geschlechtergerecht zu besetzen. (dpa/Assanimoghaddam)

Die Diskussion um die Einführung eines Paritätsgesetzes in Bremen schreitet voran: Am Donnerstag hat der Frauenausschuss in einer Anhörung über eine solche Reform diskutiert, mit der Parteien verpflichtet würden, ihre Kandidatenlisten für die Bürgerschaftswahlen geschlechtergerecht zu besetzen. Dazu hat das Gremium Silke Ruth Laskowski, Rechtswissenschaftlerin der Uni Kassel, und Helga Lukoschat, Vorstandsvorsitzende der Europäischen Akademie für Frauen (EAF) in Berlin, befragt.

Kinderbetreuungsangebote in der Bürgerschaft ?

Die Diskussion um Paritätsregelungen hat in diesem Jahr bundesweit Aufwind bekommen: Brandenburg und Thüringen haben sie beschlossen, auch auf Bundesebenen werden solche geschlechtergerechten Listenaufstellungen diskutiert. Die Idee dahinter ist, dass so auch die Frauenquoten in den Parlamenten steigen. „Auf den 36 Prozent in Bremen dürfen wir uns nicht ausruhen“, erklärte deshalb Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff zu Beginn der Anhörung. Deswegen sei er offen für ein Paritätsgesetz, zusätzlich müsse auch die bessere Vereinbarkeit von Familie, Mandat und Beruf für Abgeordnete diskutiert werden. Er wolle sich deshalb dafür einsetzen, dass im Haus der Bürgerschaft künftig auch Kinderbetreuungsangebote angeregt werden.

Mehr zum Thema Ausstellung im Haus der Kulturen Der weite Weg vom Wahlrecht bis zur Gleichstellung Vor gut 100 Jahren haben sich die Frauen in Deutschland das Wahlrecht erstritten. Mit dem Mann ... mehr »

Paritätsregelungen sind nicht unumstritten: In Brandenburg laufen aktuell mehrere Verfassungsklagen gegen den Beschluss. Grundsätzlich wird diskutiert, ob solche Listenbesetzung gegen das Recht auf freie und gleiche Wahlen verstößt. Aus Sicht der Wissenschaftlerin Laskowski ist das kein Problem: Nur so könne der gesamten Bevölkerung ein Mitbestimmungsrecht eingeräumt werden. Länder wie Frankreich, in denen Parteien sanktioniert werden, wenn die Liste nicht paritätisch sind, seien da Vorbild. „Wir leben in Deutschland in verfassungswidrigen Umständen“, erklärte die Forscherin. „Von alleine tut sich nichts.“

Das Bremische Wahlrecht, bei dem fünf Stimmen auf Kandidatinnen und Kandidaten sowie Parteien verteilt werden können, stellt sich als entscheidender Hemmschuh heraus. Auch wenn die Listen mit gleich vielen Männern und Frauen besetzt sind: Am Ende entscheiden die Bürger, wie sie ihre Stimmen verteilen. Ein Vorschlag von Laskowski, das Wahlrecht zu ändern und je zwei Stimmen für Männer und zwei für Frauen vorzuschreiben, hielten die Ausschussmitglieder für problematisch. Zudem, das betonten Vertreterinnen von SPD, FDP und CDU, sei es für viele Parteien nicht einfach, überhaupt weibliche Kandidatinnen zu gewinnen. Sanktionen sehen sie deshalb kritisch. „Ein solches Gesetz soll ja genau zu diesem Druck führen“, erklärte EAF-Chefin Lukoschat.

Zur Sache

Landesfrauenbeauftragte kritisiert Jobcenter

Die Bremer Landesfrauenbeauftragte Bettina Wilhelm hat das Jobcenter kritisiert, das Budget für Förderprogramme in diesem Jahr nicht ausgeschöpft zu haben. „Es kann nicht sein, dass Geld für arbeitslose Menschen ungenutzt an den Bund zurückgeht und gleichzeitig die Chancen von Frauen auf dem Arbeitsmarkt nicht besser werden", so Wilhelm. Das Jobcenter hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass von dem 70,5 Millionen Euro umfassenden Posten, mit dem Qualifikationen oder Bewerbungstrainings gefördert werden, etwa 13 Millionen Euro im Jahr 2019 ungenutzt blieben.

Wilhelm erklärte, dass sei nicht das erste Mal, dass die Mittel nicht ausgeschöpft würden. Das hat aus ihrer Sicht auch eine frauenpolitische Komponente: "Frauen sind in vielen Maßnahmen des Jobcenters deutlich weniger vertreten als Männer oder in vermehrt in günstigeren, weniger effektiven Maßnahmen.“ Demnach seien 35 Prozent der durch das Jobcenter Geförderten weiblich. Das stehe aber im Missverhältnis zur Erwerbslosenquote: Von den in Bremen und Bremerhaven als erwerbslos gemeldeten Frauen hätten knapp zwei Drittel keinen Berufsabschluss. Im Schnitt seien die betroffenen Frauen zudem zwei Jahre erwerbslos. „Allein diese Zahlen sind Handlungsaufträge pur und wären jeden Cent, der nun ungenutzt zurückgeht, wert gewesen“, sagt Wilhelm. Deswegen fordert sie das Jobcenter auf, Frauen als Zielgruppe verstärkt in den Fokus zu nehmen.