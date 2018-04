Im Rohbau des City Gate wurde am Dienstag die Leiche einer Frau gefunden. (Frank Thomas Koch)

Am Dienstag hat ein 47-Jähriger Mitarbeiter auf der "City Gate"-Baustelle am Hauptbahnhof eine Frauenleiche gefunden. Die Polizei Bremen teilte nun mit, dass die Tote inzwischen identifiziert werden konnte. Nach Polizeiangaben handele es sich bei der Frau um ein 18-Jährige, die mit hoher Wahrscheinlichkeit wohl nicht in Bremen gelebt habe. Die genauen Todesumstände seien weiterhin unklar. Es bestehe jedoch der Verdacht auf eine Drogenüberdosis. Eine Fremdeinwirkung werde weiterhin ausgeschlossen, heißt es in der Mitteilung. (wk)