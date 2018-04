Im Rohbau des City Gate wurde die Leiche einer Frau gefunden. (Frank Thomas Koch)

Gruseliger Fund auf der Baustelle des City Gate am Hauptbahnhof: Am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr entdeckten Bauarbeiter im Rohbau die Leiche einer Frau. Der Bereich, in dem sie gefunden wurde, wurde abgesperrt.

Die Spurensicherung der Kriminalpolizei ermittelt. Wer die Frau ist, oder warum sie starb, ist noch unklar. Die Polizei geht aber bislang nicht davon aus, dass sie einem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel. Nach ersten Erkenntnissen könnte die Frau durch eine Drogenüberdosis zu Tode gekommen sein. Die Ermittlungen dauern noch an.