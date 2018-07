Die Teilnehmer des "Frauenmarsches" wurden an ihrem Standort vor dem Hotel "Classico" von linken Demonstranten umringt. (Nina Willborn)

Bremen. Bei den Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten, die gegen den rechtsgerichteten "Frauenmarsch" protestierten, und der Polizei Anfang Juli auf dem Marktplatz hatte eine Aktion für Aufregung gesorgt. Zwei Männer schüttelten sich im Umfeld der Teilnehmer des "Frauenmarsches" die Hand, einer von ihnen erhob die linke Hand zu einer Geste, die an den Hitlergruß erinnerte. Ein Fotograf des "Weser-Reports" hatte die Szene aufgenommen.

Die Polizei ermittelt noch, wer die Personen auf dem Bild sind, und ob die Geste strafbar war. Der Hitlergruß und ihm ähnelnde Arm-Bewegungen sind in Deutschland verboten. Sybill Constance De Buer, die Organisatorin des "Frauenmarsches", weist wie die niedersächsische AfD-Politikerin Sabine Ehrke darauf hin, dass es sich ihrer Ansicht nach bei dem Mann, der den Arm erhoben hatte, nicht um einen Teilnehmer des "Frauenmarschs" handelte. "Ich verurteile diesen Vorgang", teilt de Buer mit. Der "Frauenmarsch" distanziere sich von der Aktion und den beteiligten Personen. Ehrke erklärt, man habe der Polizei Bild- und Filmmaterial übergeben, das beweise, dass beide Personen zu den linken Demonstranten gehörten. Die Polizei will in den kommenden Tagen Ermittlungsergebnisse präsentieren.

Abgesehen von der möglichen Hitlergruß-Geste ermittelt die Polizei auch gegen andere Teilnehmer der Demonstration wegen des Verdachts auf schwere Körperverletzung, Verletzung des Versammlungsrechts und Landfriedensbruch.