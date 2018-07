Gruppenbild mit Damen: Arie Hartog (v.l.), Direktor des Gerhard Marcks-Hauses, mit Maria Elisabeth Müller (Zonta), Maren Sophie Linhart, Dewi Cynthia Stümer, Janka Christin Rexhäuser, Hanna Fuhrer sowie Laudatorin Birgit van Aken und Jurorin Doris Heitkamp-König. (Frank Thomas Koch)

Sie hat die gläserne Decke oft zu spüren bekommen, wie so viele ambitionierte, talentierte Frauen. Und doch hat Birgit van Aken als Frau in einer Führungsposition eine Bilderbuchkarriere hingelegt. Wie erfüllend, aber auch wie steinig dieser Weg war, hat sie in ihrer Festrede anlässlich des Jane M. Klausman Awards, der jüngst vom Zonta Club Bremen zum zehnten Mal im Gerhard-Marcks-Haus verliehen wurde, geschildert. Sie sprach von der Zerrissenheit als mehrfache Mutter, Familie und Beruf unter einen Hut bringen zu können. Van Aken absolvierte zunächst ihre Ausbildung an der Bremer Bank und machte dort Karriere, bis sie sich später entschloss, sich als freie Finanzplanerin bei der Firma Plansecur selbstständig zu machen.

„Jede von uns kann unsere Welt positiv verändern“

Die passionierte Sportlerin ist darüber hinaus Vorsitzende des Landesverbandes Weser-Ems des Verbandes deutscher Unternehmerinnen (VdU). Wie der Zonta Club hat sich der VdU die Förderung junger, talentierter Frauen, die sie in Führungspositionen bringen wollen, auf die Fahnen geschrieben. „Jede von uns kann unsere Welt positiv verändern“, davon ist van Aken überzeugt. „Ich bin sehr freiheitsliebend, also bewahren Sie sich bitte Ihre innere Freiheit, ihre Leidenschaft und vor allem Ihre mentale und finanzielle Unabhängigkeit, damit Sie jederzeit entscheiden können, mit wem sie leben wollen“, so ihr Appell. Und, ganz wichtig, van Aken appellierte auch an die Solidarität der Frauen untereinander: „Es gibt so viele unterschiedliche Lebensentwürfe von Frauen. Wir sollten uns lieber stärken als uns gegenseitig zu beneiden.“

Ähnliche Erfahrungen, wie sie die 53-Jährige gemacht hat, stehen den vier Finalistinnen des diesjährigen Jane M. Klausman Awards noch bevor. Diesmal waren das Maren Sophie Linhart, Hanna Fuhrer, Janka Christin Rexhäuser und Dewi Cynthia Stümer. Mit dem Preis, der sich an erfolgreiche und engagierte Studentinnen ab dem zweiten Studienjahr richtet, fördert Zonta die berufliche Karriere von Frauen in der Wirtschaft. Ganz wichtig dabei ist auch das soziale Engagement der Kandidatinnen. Die Gewinnerin erhält vom Zonta Club Bremen ein Preisgeld von 500 Euro. Zugleich nimmt sie als Preisträgerin durch diese Auszeichnung an höher dotierten Zonta-District-Auswahl-Verfahren auf europäischer und US-amerikanischer Ebene teil.

Der nötige Biss

Besonders die Gewinnerin des Awards, Dewi Cynthia Stümer, hat ganz offensichtlich den nötigen Biss für die von ihr angestrebte Karriere als Managerin für interkulturelle und internationale Beziehungen. „Du bist eine Frau und hast einen Migrationshintergrund. Du musst immer besser sein als alle anderen, um erfolgreich zu sein“, diesen Rat habe ihr ihre Mutter – eine gebürtige Indonesierin aus Sumatra, Muslima und Mitglied eines Matriarchats – mit auf den Weg gegeben. Die inzwischen verstorbene Mutter der 27-Jährigen kam in den 1980er-Jahren ganz allein mit einem Forschungsstipendium nach Deutschland. Dewi Cynthia Stümer studiert an der Hochschule Bremen „International Studies of Global Management“ und plant ein unbezahltes Auslandssemester in Kolumbien zu absolvieren. Mit einem Praktikum bei den Vereinten Nationen möchte sie Frauen in Kolumbien politisch aktiv unterstützen.

Darüber hinaus will sie beim Institute for Training and Research bei den Vereinten Nationen einen Studienkursus in der Konfliktforschung absolvieren und an der London School of Economics and Political Science im Bereich „Frauen, Frieden und Sicherheit“ studieren. Neben ihrem Studium war die Preisträgerin unter anderem im Jugendtheaterensemble The Next Generation am Theater Bremen beteiligt und engagiert sich ehrenamtlich als Öffentlichkeitsbeauftragte im Verein Afrika Netzwerk Bremen. An der Hochschule Bremen betreut Stümer im Buddy Program zudem ausländische Studierende. In ihrer Dankesrede betonte sie, dass es ihr darauf ankäme, von wem sie gefördert werden würde. Wegen einer sexistischen Bemerkung habe sie auch schon einmal ein Stipendium abgelehnt. Bei Zonta ist sie sich dagegen sicher, „Freundinnen für‘s Leben gefunden zu haben“.

Aber auch bei ihren Mitkandidatinnen sieht es ganz danach aus, als ob sie alles daran setzen würden, Beruf und Familie unter einen Hut bringen zu wollen. Mit leichter Sorge beobachtet Laudatorin van Aken allerdings die Rolle rückwärts in alte Muster, die so manche junge Frau heute vollziehe.