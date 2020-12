Freuen sich über eine geregelte Nachfolge: Rektor Bernd Scholz-Reiter (links), der bisherige Uni-Kanzler Martin Mehrtens und seine Nachfolgerin Frauke Meyer. (Matej Meza / Universität Bremen)

Die Universität Bremen besetzt einen ihrer höchsten Führungsposten neu: Frauke Meyer ist ab dem 1. Januar 2021 die neue Kanzlerin der Uni. Meyer folgt auf Martin Mehrtens, der nach acht Jahren als Kanzler zum Jahresende in den Ruhestand geht. Frauke Meyer arbeitet seit 1995 an der Uni. Die 51-jährige Diplomkauffrau und Finanzcontrollerin leitete zuletzt das Dezernat für Dritt- und Sondermittel, Personalhaushalt und Stellenwirtschaft und ist Stellvertreterin des bisherigen Kanzlers. „Mit Frauke Meyer übernimmt eine erfahrene Haushaltsexpertin das Amt“, sagte Wissenschafts- Staatsrat Tim Cordßen. Es ist das erste Mal, dass eine Frau Kanzlerin an der Bremer Universität wird. Der Akademische Senat der Uni hatte im Juli auf Vorschlag des Rektors beschlossen, dass Frauke Meyer den Posten übernehmen wird. Die Amtszeit umfasst acht Jahre.