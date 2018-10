Die Wissenschaftler Simon Konstandin und Hanne Ballhausen bereiten den Patienten Melone auf das Scannen im MRT vor. (Christina Kuhaupt)

Das Zögern und die Unsicherheit des ersten Zusammentreffens unter Fremden scheinen bereits überwunden, als die Schülerinnen und Schüler im MRT-Raum um das massive Gerät stehen und Simon Konstandin lauschen. Der Physiker beschreibt die Wirkungsweise der Magnetresonanztomografie (MRT) und den Unterschied zu anderen bildgebenden Verfahren. Die sieben Schülerinnen und vier Schüler kommen aus dem gesamten Bundesgebiet.

Die Speckflagge hält sozusagen die Vegesackerin Sina Bittkow hoch. Die dreitägige „Fraunhofer-Talent-School“ hat sie, ihre Gruppe und weitere 17 Schülerinnen und Schüler nach Bremen gezogen. Sie verteilen sich auf drei Projekte, zwei am Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung (Ifam) und eines am Fraunhofer-Institut für Bildgestützte Medizin (Mevis).

Die „Talent School“ wird von der Fraunhofer-Gesellschaft gefördert und von den einzelnen Instituten veranstaltet und beworben. Sie richtet sich an junge Frauen und Männer der 10. bis 13. Klasse mit Interesse für Naturwissenschaften. Das alleine reicht allerdings nicht, die Schüler müssen von ihren Fachlehrern empfohlen werden, um in den Herbstferien einen Platz zu ergattern.

Das Innere von Obst und Gemüse

Die Zahl der Bewerbungen übersteige die der Plätze deutlich, sagt Beate Brede, Leiterin des Weiterbildungszentrums Faserverbundwerkstoffe des Ifam. Bis vor einigen Jahren wäre der Andrang noch größer gewesen, inzwischen habe sich die Zahl solcher Ferien-Offerten indes deutlich erhöht, auch in der Industrie. Das hat gute Gründe, ganz uneigennützig ist das Angebot der Fraunhofer-Gesellschaft nicht. „Warum kümmern wir uns um Nachwuchs?“, fragt Beate Brede bei der Abschlusspräsentation vor Teilnehmern, Eltern und Kollegen. „Weil wir zu wenig haben“.

Einrichtungen wie die Fraunhofer-Institute hätten größere Probleme, Studienabsolventen anzuziehen als namhafte Unternehmen wie die Daimler AG. „Als öffentliches Institut können wir nicht die gleichen Gehälter zahlen.“ Dagegen hätten diese Institute andere Vorteile zu bieten: Wer darauf brenne, noch offene Fragen in der Wissenschaft zu beantworten und sich neuen Aufgaben zu stellen, sei beim bei Ifam, beim Mevis und anderen Einrichtungen der Fraunhofer-Gesellschaft herzlich willkommen.

Die Herbstferien-Projekte sind nicht das einzige Angebot der bremischen Fraunhofer-Institute an junge Menschen. Das Mevis nahm vor wenigen Tagen zum ersten Mal am sogenannten Maus-Türöffner-Tag des WDR teil, bei dem Mädchen und Jungen die Gelegenheit hatten, das Innere von Obst und Gemüse zu betrachten, ohne Schalen und Häute zu verletzen.

Schülerpraktika werden angeboten sowie weitere Workshops; auch an entsprechenden Angeboten der Universität Bremen nehmen das Mevis und das Ifam teil. Letzteres bietet unter anderem eine „Umwelt-Talent-School“ an und hilft gegebenenfalls bei Jugend-forscht-Projekten. Zudem ist es – wie das Mevis sowie das in Bremerhaven angesiedelte Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik – in das MINT-Forum Bremen eingebunden. MINT steht für die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.

Zurück ins Fraunhofer Mevis beziehungsweise ins Cognium, wo das MRT-Gerät steht: Der Patient kommt in den Raum, auf den Armen von Mathematikerin Hanne Ballhausen. Es handelt sich um eine in Frischhaltefolie gewickelte Wassermelone, die zuvor mit Nüssen präpariert worden ist. Sie wird entkleidet und in die Vorrichtung gelegt, in denen ansonsten Menschen ihren Kopf betten. Alle verlassen den Raum, die Melone fährt in das Innere des Scanners. Nach einer Weile zeigen sich die Aufnahmen auf dem Computerbildschirm von Simon Konstandin.

Die Begeisterung weitergeben

„Ich interessiere mich sehr für Physik, Informatik und Mathematik“, sagt Teilnehmer Christopher Rau, der das Gymnasium im Schloss Wolfenbüttel besucht. Entsprechend interessant sei für ihn die Forschungsarbeit des Mevis. Der Workshop sei für ihn weniger außerschulischer Lernort, als „eine exklusive Gelegenheit“, neue Erkenntnisse aus der praktischen Anwendung zu sammeln. Sina Bittkow sieht es ähnlich: „Ich finde es megainteressant, wie viel Physik in der Medizin steckt.“

Das ist genau das, was die „Talent School“ laut Hanne Ballhausen erreichen will: „Wir wollen die Begeisterung für unsere Arbeit weitergeben und zeigen, dass Physik, Mathe und Informatik mehr ist, als man in der Schule macht. MINT-Fächer bieten so viel mehr.“ Die Workshops drehten sich nicht um „konstruierte Probleme wie im Schulbuch, sondern um reale Anwendungsprobleme, mit denen wir hier im Hause täglich zu tun haben und die wir zu lösen versuchen“.

Später lernen die Schüler, mit den Grundzügen der Bildverarbeitung, mit den MRT-Bilddaten und der vom Mevis entwickelten Software umzugehen. Sie orten die Nüsse, die Tumore darstellen sollen, und markieren sie. Am nächsten Tag führen die Schülerinnen und Schüler eine sogenannte Nadelapplikation aus und erproben das medizinische Navigationssystem des Mevis. Es hilft Chirurgen, sich im Inneren ihrer Patienten zu orientieren, um Tumore effektiv und schonend zu bekämpfen. Der dritte Tag gehört vor allem der Vorbereitung der Präsentation am Nachmittag.

Workshop unterscheidet sich vom Schulunterricht

Dafür sind einige Eltern angereist. Manche zücken ihre Handys, machen Fotos und Videos von ihrem Nachwuchs, der im Ifam seine Ergebnisse präsentiert. Dazu zählt auch Thomas Mayer, der mit seiner Ehefrau und dem jüngeren Sohn Jan aus Seesen (Landkreis Goslar) nach Bremen gekommen ist, um zu sehen, womit sein Sohn Philipp die Tage verbracht hat. Der 16-jährige Gymnasiast gehört zu der Gruppe, die ergründet hatte, wie viel Chemie in der Windkraft steckt beziehungsweise in Rotorblättern.

Dazu hatten die Schülerinnen und Schüler faserverstärkte Kunststoffe hergestellt und diversen Tests unterzogen. Die dritte „Talent-School“-Gruppe befasste sich mit Fragen der Elektromobilität, die am Ifam beackert werden. Der Workshop unterscheide sich massiv vom Schulunterricht, sagt Philipp Mayer. Auf jede Frage werde eingegangen, Erkenntnisse veranschaulicht, Fakten erklärt, „das macht viel Spaß“. Die Begeisterung können Philipps Eltern gut nachvollziehen.

„Das ist schon sehr hochwertig hier“, sagt Elke Fahlbusch-Mayer. „Diejenigen unter euch, die Visionen haben, wie die Welt besser werden und wie man Menschen konkret helfen kann, sind bei Fraunhofer genau richtig“, mit diesen Worten umwirbt Beate Brede die jungen Teilnehmer zum Abschluss. Zumindest bei Philipp Mayer scheinen ihre Worte auf fruchtbaren Boden zu fallen. Er könne sich gut vorstellen, nach einem Fachstudium in einem Fraunhofer-Institut zu arbeiten, sagt er. Das komme seiner wissenschaftlichen Neugier entgegen.