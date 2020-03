Bremer Frau des Jahres: Frederike Oberheim. (Benedict Neugebauer)

Die 20-jährige Studentin Frederike Oberheim ist Mitorganisatorin und gilt als das Gesicht der Klimaproteste der Fridays-for-Future-Bewegung in Bremen. Nun ist sie vom Frauenausschuss zur Bremer Frau des Jahres 2020 gewählt worden.

Im vergangenen Jahr sind an zwei Freitagen je mehr als 8000 Menschen für den Klimaschutz auf die Straße gegangen. Oberheim hatte die Demonstrationen zusammen mit weiteren Schülern organisiert.

„Es ist ein schönes Zeichen, dass ich ein Jahr, nachdem ich eine Rede zum Thema Feminismus und Klimaschutz gehalten habe, in der wir mobil machen wollten, wieder am Internationalen Frauentag reden kann“, sagte Oberheim bei einem Pressetermin am Donnerstag. Der Bremer Frauenausschuss ist Dachverband von 38 Frauenverbänden.