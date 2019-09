Freeda Beast hat bei der Zuschauerabstimmung den ersten Platz belegt. (Christin Warkus)

Ob junge Filmemacher und Studierende oder professionelle Regisseure und Kameraleute: Sie alle sind bei der Großen Musikvideoshow im Modernes willkommen – solange sie aus Bremen oder Niedersachsen kommen. Am Donnerstagabend sind wieder 13 Filmemacher mit ihren Musikvideos gegeneinander angetreten. Gewonnen hat das Musikvideo mit dem Titel „Broken Vessels“ der Band Freeda Beast unter der Regie von Christin Warkus. Ihre Trophäe: Die Goldene Wurst. Sie belegten bei der Zuschauerabstimmung den ersten Platz. Den Jury-Preis gewann die Band Captain Piff & the first Mates mit dem Song „Florida Rolf“. Etwa 450 Besucher kamen zur 14. Ausgabe der Show.