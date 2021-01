Von diesem Jahr an sind Bau, Planung und Unterhalt der Schnellstraßen in der Verantwortung des Bundes. Zu Bremen gehören 75 Kilometer Autobahn. (Julian Stratenschulte /dpa)

Auf den Autobahnen in Bremen und der Region wird 2021 fast durchweg freie Fahrt für Autos und Lastwagen möglich sein. Bis auf die bekannten Baumaßnahmen an der Lesumbrücke (A 27) und der A 1-Weserstrombrücke stehen voraussichtlich keine Baustellen an. „Die Hauptfahrstreifen sind in einem guten Zustand. In Bremen ist alles gut“, sagt Sebastian Mannl, Leiter Amtes für Straßen und Verkehr (ASV). Ähnlich sieht es in Niedersachsen aus: Auf der A 1 zwischen Bremen und Hamburg sind keine größeren Maßnahmen geplant, und auch die A 27 Richtung Walsrode kommt fast ohne Bauarbeiten aus.

Das 13.200 Kilometer lange deutsche Autobahnnetz ist in einem schlechten Zustand, vor allem Brücken müssen erneuert werden. Die Bundesanstalt für Straßenwesen prüft alle vier Jahre den Zustand sämtlicher Fahrstreifen, zuletzt geschah das 2018. Da die meisten Autobahnen mehrspurig sind, ergibt sich eine Gesamtlänge von rund 59.000 Kilometern Fahrstreifen. Davon sollen laut einem Bericht des „Spiegel“ jeder sechste Kilometer „schlecht“ oder „sehr schlecht“ sein – gut 10.000 Kilometer sind reparaturbedürftig.

Auf den 75 Kilometern Autobahn, die zu Bremen gehören, sieht das anders aus: Das ASV hat zahlreiche Autobahn- und Bundesstraßen-Projekte bereits abgearbeitet. Von diesem Jahr an sind Bau, Planung und Unterhalt der Schnellstraßen in der Verantwortung des Bundes durch die Autobahn GmbH, die Rechtsnachfolgerin für alle Verträge ist. Sie führt Bremens Pläne weiter.

„Die Schlüsselprojekte sind beauftragt“, sagt Gunnar Polzin, Leiter der Verkehrsabteilung im Bremer Mobilitätsressort. Also die Instandsetzung und der Ersatzneubau der Lesumbrücke, die Sanierung der A 1-Weserstrombrücke sowie die Sanierung und der Neubau der Stephanibrücke (B 75). „Da steckt unser Gehirnschmalz drin, weil wir diese Baumaßnahmen lange betreut haben und in der Materie stecken“, sagt ASV-Leiter Mannl. Auch eine Machbarkeitsstudie für einen achtstreifigen Ausbau der A 1 übernimmt der Bund. Die fehlenden Bauabschnitte für den Ringschluss der A 281 – Zubringer und Tunnel in Huckelriede sowie der Wesertunnel – sind bereits im Bau. Beiden Großprojekte liegen in der Verantwortung der Planungsgesellschaft Deges.

Auf der sicheren Seite

Der Stadtstaat Hamburg ist anders vorgegangen und hat die Autobahnen ein Jahr früher an den Bund abgegeben, weil die Planungskosten für zahlreiche Projekte sehr hoch waren. „Vor allem größere Bundesländer haben Projekte abgewartet, weil sie sonst sehr hohe Planungskosten gehabt hätten, die real bei 15 bis 20 Prozent der Baukosten liegen. Der Bund erstattet aber nur maximal sechs Prozent, und das auch nur, wenn gebaut wird“, sagt Polzin. Somit sei man jetzt mit den beauftragten Projekten auf der sicheren Seite.

„Von der Baumaßnahme an der A 1-Weserstrombrücke bekommen die Autofahrer mit Glück gar nichts mit, weil die Arbeiten unter der Brücke stattfinden“, so Mannl. Gegebenenfalls könne es dazu kommen, dass eine Spur kurzfristig gesperrt werden muss. Auch an der Lesumbrücke gebe es 2021 keine größeren Einschränkungen als momentan. Die Belastung der Autobahnen sei vor allem durch den Lkw-Verkehr gestiegen. „Eine Achse eines Lastwagens mit 11,5 Tonnen belastet den Asphalt in etwa so stark wie 10 000 einzelne Pkw-Achsen“, sagt Mannl. „Kommt es zu Rissen im Fahrbahnbelag, hauen die Lastwagenreifen in diese Risse und die Straßen kaputt.“

Und im Umland? „Auf der BAB A 1 zwischen Hamburg und Bremen sind 2021 keine vorhersehbaren Erhaltungsmaßnahmen größeren Umfangs geplant, die den Verkehr nennenswert beeinflussen“, sagt Mathias Weber von der Projektgesellschaft A 1-Mobil. Auf der A 27 zwischen Walsrode und Bremer Kreuz steht eine größere Baumaßnahme an: Eine Brücke bei Daverden muss abgerissen werden. „Die Arbeiten beginnen voraussichtlich bereits im Januar mit einer Vollsperrung an einem Wochenende“, sagt Cord Lüesse, Direktor der Niederlassung Nordwest der Autobahn GmbH.

Auf der A 7 zwischen den Anschlussstellen Soltau/Ost und Bispingen werden vermutlich bis April 2021 die Fahrbahn erneuert (Richtung Hamburg), in die andere Fahrtrichtung sollen die Arbeiten im vierten Quartal starten. „Bei 1500 Kilometern Autobahnen in Niedersachsen gibt es immer wieder Streckenabschnitte, bei denen die planmäßige Nutzungsdauer des Fahrbahn-Oberbaus allmählich erreicht wird und die daher Flickstellen aufweisen“, sagt Lüesse.