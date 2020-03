Die Kanalbauarbeiten in der Findorffstraße sind beendet, Freitag wird der letzte Abschnitt wieder für den Verkehr freigegeben. (Roland Scheitz)

Was lange währt, wird endlich gut. Die langwierigen Arbeiten am Kanal in Findorff sind nach drei Jahren vollendet. Wie das Abwasserunternehmen Hansewasser mitteilt, laufen seit Dienstagmorgen die letzten Baumaßnahmen an der Straße und am Freitagmittag wird der letzte Abschnitt der Findorffstraße wieder für den Verkehr freigegeben. Für den Neubau eines Kanals und die Sanierung eines weiteren belaufen sich die Kosten auf insgesamt 7,5 Millionen Euro, sagt Hansewasser-Sprecher Oliver Ladeur.

Immer wieder hatte sich das ganze Unterfangen verzögert: Das Wetter spielte nicht mit, ein Stück alte Mauer vermutlich aus dem ehemaligen Torfhafen wurde entdeckt, ein Hauptwasserkanal lag nicht richtig oder eine hydraulische Messung war fehlerhaft. Die Bauarbeiten entwickelten sich zu einer kleinen Odyssee.

„Ich freue mich, dass die Kanalsanierung in der Findorffstraße nun erfolgreich abgeschlossen werden kann. Damit finden die Belastungen der Bewohner durch die Baustelle ein gutes Ende“, wird Ortsamtsleiterin Ulrike Pala in einer Pressemitteilung zitiert. Damit sei nun eine zuverlässige Abwasserversorgung für die nächsten Jahrzehnte gewährleistet, so Pala.

„Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Aus einem wurden zwei Abwasserkanäle – mit deutlich mehr Kapazität ist das Kanalnetz nun in Zeiten des Klimawandels auch auf den zunehmenden Starkregen bestens vorbereitet“, ergänzt Ulf Jacob, Sprecher Fachausschusses Bau, Klima, Umwelt und Verkehr im Beirat Findorff. Zudem sei es mithilfe des Beirates gelungen, eine neue barrierefreie Querung vor dem Findorfftunnel einzurichten.

„Unerwartete Herausforderungen“

„Eine Kanalbaustelle mit zehn Abschnitten in dieser Größenordnung ist auch für uns nicht alltäglich“, sagt Jörg Broll-Bickhardt, technischer Geschäftsführer von Hansewasser. Für Fachleute des Kanalbaus seien die Schritte alle technisch erklärbar. Für die Öffentlichkeit habe sich das erst einmal als unverständlich darstellt. „Aber diese Baustelle hatte es wirklich in sich, mehrfach standen wir vor unerwarteten und schweren Herausforderungen“, sagt Broll-Bickhardt.

Ende 2016 starteten die Arbeiten an der Kanalbaustelle in der Findorffstraße. Die Fachkräfte von Hansewasser unterscheiden dabei zwei vollkommen unterschiedliche Maßnahmen: In der ersten Phase wurde neben dem alten Kanal in offener Bauweise ein neuer Abwasserkanal mit einem Durchmesser von bis zu 1,80 Meter gebaut. Nach dem Neubau folgte seit Ende April 2019 die Renovierung des alten Kanals. Dieser sogenannte Abwassersammler (großer Kanal) ist 1,90 Meter hoch, 2,50 Meter breit und stammt aus dem Jahr 1913. Die Sanierung erfolgte insgesamt auf einer Länge von circa 570 Metern.