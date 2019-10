Freie Schulen hoffen auf weniger Nachteile

Die FDP-Fraktion rund um die Abgeordnete Birgit Bergmann fordert mehr Unterstützung für freie Schulen. (Christina Kuhaupt)

Die 16 Bremer Schulen in freier Trägerschaft, sagt Dieter von Glahn, Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft Freie Schulen, werden mitunter sehr stiefmütterlich behandelt. Dabei sagt das sogenannte Bremer Privatschulgesetz über diese Schulen: „Sie ergänzen und bereichern das öffentliche Schulwesen durch besondere Inhalte und Formen der Erziehung und des Unterrichts.“ Um die Leistungen der freien Schulen anzuerkennen, fordert die FDP-Fraktion nun mehr staatliche Unterstützung und weitere Schulgründungen in freier Trägerschaft. Das geht aus einer Anfrage an den Senat hervor, die dem WESER-KURIER vorliegt.

22 Fragen über die Finanzierung freier Schulen und die Haltung des Senats zu diesen Trägern beinhaltet das „Gründung von freien Schulen in Bremen“ betitelte Dokument der FDP. „Wir sehen diese Schulen als Bereicherung“, sagt die bildungspolitische Sprecherin der Freien Demokraten, Birgit Bergmann. Eine Erhebung aus dem Jahr 2017 zeigte, dass in Bremen knapp zehn Prozent der Schüler eine Privatschule besuchen, etwas mehr als im Bundesschnitt. Im Schuljahr 2018/19 waren es 6310 Kinder und Jugendliche von insgesamt 66 086 Schülerinnen und Schülern, also 9,5 Prozent. Etwa die Hälfte dieser Schülerinnen und Schüler besucht die Sekundarstufe I.

Der Besuch freier Schulen ist nicht kostenfrei, die Beitragsspanne ist hoch, zwischen knapp 50 und bis zu 1600 Euro im Monat, je nach Schule oder Klassenstufe. Im Verhältnis, sagt Bergmann, seien die Beiträge an den meisten freien Schulen gering, viele vergeben nach ihren Angaben Stipendien, die mitunter nicht voll ausgeschöpft werden. Der Vorwurf, freie Schulen seien nur für wohlhabende Familien erschwinglich, sei nicht richtig. An dem Begriff „Privatschulen“ stört sich Bergmann deshalb, sie erhofft sich mehr finanzielle Unterstützung vom Bremer Senat. Wie viel Geld die freien Schulen aus der Landeskasse bekommen, ist ebenfalls im Privatschulgesetz geregelt und berechnet sich am monatlichen Schülerkostensatz der jeweiligen Schulform und der Zahl der Schüler.

Die FDP fordert neben mehr Unterstützung der freien Träger durch den Senat auch, die Neugründung von freien Schulen nicht zu erschweren. Von aktuellen Gründungsinitiativen weiß der LAG-Vorsitzende von Glahn nichts. Dass die freien Schulen aber oft benachteiligt werden, weiß der Geschäftsführer der Tobiasschule, zeige sich vor allem im Alltag: In Broschüren zur Schulwahl kämen sie kaum vor, auch bei Informationsveranstaltungen für den anstehenden Digitalpakt seien die freien Träger nur auf Nachfrage eingeladen worden. Fortbildungen am Landesinstitut für Schule sind für Mitarbeitern der freien Schulen zudem nicht kostenfrei.

Das sei in anderen Bundesländern, auch im Nachbarland Niedersachsen, anders, sagt von Glahn. „Wir möchten in Bremen gleichberechtigt zu den öffentlichen Schulen behandelt werden.“ Das sei explizit nicht nur auf finanzielle Zuschüsse bezogen. „Wir werden nicht als Zusatzangebot für eine vielfältige Bildung angesehen, sondern als lästig.“ Dabei seien Schulen wie die Tobiasschule eine Entlastung: Gäbe es die freien Schulen nicht, so von Glahn, und die 6310 Schülerinnen und Schüler müssten die öffentlichen Schulen besuchen, dann hätte das Bildungsressort ein Problem.