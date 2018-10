Sie setzen sich für ein anderes Finanzierungssystem und mehr Autonomie für Träger ein, die - zum Beispiel gemeinsam mit einem privaten Investor - neue Kitas bauen wollen.

Neben dem städtischen Eigenbetrieb Kita Bremen, der viele Betreuungseinrichtungen in der Stadt betreibt, sind freie Träger wie das Deutsche Rote Kreuz, die Arbeiterwohlfahrt und die evangelischen Gemeinden eine wichtige Säule der Kinderbetreuung. Nach eigenen Angaben bieten sie mehr als 60 Prozent der Kita-Plätze in Bremen und 48 Prozent der Plätze in Bremerhaven an.

Gebraucht werde „ein eigenständiges Initiativrecht“ zur Schaffung von Kita-Plätzen, fordern nun die freien Träger: Die Stadt solle zwar den politischen Rahmen setzen und festlegen, in welchen Stadtteilen wie viele Plätze benötigt werden und welche Qualitätsvorgaben es gebe, danach solle Bremen die Träger aber stärker „machen lassen“ als bisher, fordern Arnold Knigge vom Landesverband der freien Wohlfahrtsträger und Carsten Schlepper vom Landesverband evangelischer Kirchen. Derzeit seien Planungsverfahren für neue Kitas zu langwierig und müssten mit vielen verschiedenen Bremer Behörden jeweils neu abgestimmt werden.

Zudem müssten Betreiber von Krippen und Kindergärten derzeit mit viel Aufwand eine Vielzahl von Anträgen für verschiedene Fördertöpfe stellen, um ihre Kosten mit der Stadt abzurechnen, so Schlepper. Es gebe zum Beispiel eigene Anträge für Betriebskosten, für Sprachförderung, für die sogenannten CITO-Tests und für Inklusion. Besser sei ein System, das mit festen Pauschalen für die Grundkosten eines Kita-Platzes und zusätzlichen Pauschalen für Sprachförderung und andere Bedürfnisse arbeite.

Viele Kommunen wie zum Beispiel Hamburg und Berlin hätten ihre Systeme bereits umgestellt, darauf verweisen Knigge und Schlepper. Ein solches System, das in Hamburg als Gutschein-System bezeichnet wird, wurde in Bremen schon öfter diskutiert. Es würde wahrscheinlich mehr kosten als das bisherige System.