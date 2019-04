Blick von der Tribüne auf die Rennbahn beim letzten Renntag. (Christina Kuhaupt)

Die Freien Wähler haben angekündigt, den Bremer Senat zu verklagen, sollte dieser seine Kampagne zum Volksentscheid nicht einstellen. Das teilte die Partei am Montagnachmittag mit. Senatssprecher André Städler erwiderte, der Forderung der Freien Wähler nicht nachkommen zu wollen.

In einem Schreiben, das dem WESER-KURIER vorliegt, fordern die Freien Wähler Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) dazu auf, die „öffentliche Werbeaktion zum Volksentscheid über das Rennbahn-Gelände“ einzustellen, die dazugehörige Website abzuschalten und bereits angefallene Kosten in gleicher Höhe der Bürgerinitiative und Gegenposition zur Verfügung zu stellen. Sollte der Senat nicht einlenken, will die Partei „umgehend die Rechtsverfolgung in jeder Hinsicht“ einleiten, wie es weiter in dem Schreiben heißt.

Hintergrund ist eine Karte, die am Sonntag an viele Bremer Haushalte verteilt worden war und auf der bei den Bremer Wählern darum geworben wird, beim Volksentscheid am 26. Mai mit „Nein“ zu stimmen. Unter der Überschrift „Es gibt viele gute Gründe für das neue Rennbahnquartier“ wird unter anderem auf eine Internet-Seite verwiesen. Unterschrieben ist die Werbung von der Bremer Senatskanzlei, die auch für die Internet-Seite verantwortlich ist.

Die Freien Wähler kritisieren, die Aktion stelle „einen nicht dagewesenen Eingriff in die freie Meinungsbildung des Volkes“ dar. Sie sei nicht „nur politisch unanständig, sondern auch rechtswidrig“, sagte Axel Adamietz, Kandidat der Freien Wähler und Rechtsanwalt.

Die Senatskanzlei selbst findet die Kampagne nicht bedenklich. Sprecher Städler bezieht sich auf eine Entscheidung des Staatsgerichtshofs der Freien Hansestadt Bremen aus dem Jahr 1996. Darin heißt es unter anderem: „Anders als bei Wahlen unterliegen die staatlichen Organe bei Volksentscheiden keiner strikten Neutralitätspflicht.“ Es sei dem Senat damit erlaubt, seine Haltung deutlich zu machen, sagte Städler.

Die Informationskampagne sei wichtig, um Bürgerinnen und Bürgern zu erläutern, worum es bei der Volksentscheidung gehe, teilte er weiter mit. „Wir werden die Kampagne nicht einstellen“, sagte Städler. Bis zum Wahltag am 26. Mai sollen, so kündigte er an, zudem noch weitere Aktionen, wie etwa eine Plakatkampagne folgen. Aus einem Sondertopf aus öffentlichen Geldern seien dafür maximal 250.000 Euro vorgesehen.