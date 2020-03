Mehrere Hundehalter aus Walle wünschen sich, im Waller Park eine Freilauffläche für Hunde auszuweisen. (Bjoern Hake)

In der Diskussion um eine mögliche Hundefreilauffläche im Waller Park deutet sich eine überraschende Wendung an: Nachdem der von zwei Waller Hundehaltern um Unterstützung gebetene Petitionsausschuss der Bremischen Bürgerschaft sich vor Ort ein Bild gemacht hat, könnte es hier offenbar tatsächlich zu einem Kompromiss kommen. So ist mit einem Vertreter des Umweltressorts – das bislang zum Schutz Erholung suchender Parkbesucher frei laufende Hunde im Waller Park kategorisch ablehnt – vereinbart worden, eine abseits gelegene Wiese zu prüfen. Denkbar wäre dort nach Ansicht einiger Bürgerschaftsabgeordneter ein eingezäuntes Freilauf-Areal. Die beiden Petenten hatten ursprünglich vorgeschlagen, für eine beim Friedhof gelegene Wiese zeitweise den Leinenzwang aufzuheben. Insbesondere ältere und weniger mobile Hundehalter seien dringend auf ein solch wohnortnahes Angebot angewiesen, sagt auch Claas Rohmeyer (CDU), Vorsitzender des Petitionsausschusses.