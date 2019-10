Freimarkt Bremen: 643 Verkehrsverstöße in zwei Tagen

Einsatzkräfte der Polizei haben an den ersten beiden Freimarktstagen 30 verbotswidrig abgestellte Fahrzeuge abschleppen lassen. (Archivbild) (Frank Thomas Koch)

Auf dem Freimarkt geht es seit Freitag rund. Auf der Bürgerweide selbst ebenso wie in den anliegenden Straßen. Wie die Polizei berichtet, sei das Verkehrsaufkommen am Freitag und Samstag hoch gewesen. Viele Autofahrer hätten Verkehrsschilder wie "Verbot der Einfahrt" ignoriert oder auf Geh- und Radwegen geparkt. 30 solcher Falschparker wurden abgeschleppt. Darüber hinaus ahndeten die Einsatzkräfte 643 Verkehrsverstöße und leiteten ein Strafverfahren gegen einen Mann ein, der ohne Führerschein hinterm Steuer saß.

Die Polizei macht in diesem Zusammenhang nochmal darauf aufmerksam, dass die per Halteverbot gekennzeichneten Bereiche unbedingt freigehalten werden müssen. Nur so erreichten Rettungs- und Einsatzfahrzeuge uneingeschränkt das Gelände.

Einsatzkräfte werden auch in den nächsten Tagen die Einhaltung der Verkehrsanordnungen überwachen und Falschparker weiterhin abschleppen.