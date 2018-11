Auf der Anklagebank saß der ehemalige Verlobte der verschwundenen Jutta Fuchs. (Archivbild August 2018) (Christina Kuhaupt)

Im Prozess um die seit 25 Jahren verschwundene Jutta Fuchs wurde ihr ehemaliger Verlobter am Dienstagmittag von der Anklage des Mordes freigesprochen. Es ist das erwartete Urteil – nachdem in der seit August dauernden Verhandlung vor dem Bremer Landgericht keine Beweise für die Schuld des Angeklagten gefunden worden waren, hatte nicht nur die Verteidigung, sondern auch die Staatsanwaltschaft auf Freispruch plädiert.

Am 25. Juni 1993 verschwand die damals 29-jährige Jutta Fuchs aus Farge. Seither fehlt jedes Lebenszeichen von der Frau. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass sie Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Bei den Ermittlungen geriet schon früh ihr damaliger Verlobter in den Fokus der Ermittlungen. Jutta Fuchs wollte sich von ihm trennen, für den 26. Juni 1993 hatte sie den Umzug mit ihrem dreijährigen Sohn in eine eigene Wohnung geplant.

Die Staatsanwaltschaft sah hierin das Mordmotiv für den heute 58-Jährigen. Er habe den Auszug seiner Lebensgefährtin als Kränkung empfunden und die damit verbundene Trennung von seinem Sohn durch die Ermordung der Frau verhindern wollen. Aus widersprüchlichen Aussagen des Mannes, seinem Verhalten nach dem Verschwinden von Jutta Fuchs sowie einer Reihe von Zeugenaussagen entwickelte die Staatsanwaltschaft nach jahrelangen Ermittlungen eine Indizienkette, die letztlich zur Mordanklage führte. Im Prozess hielt diese Kette allerdings nicht stand. Mehrere Zeugen änderten ihre Aussagen, andere Angaben, die vor 25 Jahren vor der Polizei gemacht wurden, waren für das Gericht nicht mehr verwertbar. Und auch das spektakuläre Leerpumpen des Tietjensees im Oktober dieses Jahres für die Suche nach der Leiche von Jutta Fuchs, der Tatwaffe oder anderer Beweismittel förderte keine Hinweise zur Aufklärung des Falles zutage. Folgerichtig forderte am Ende des Prozesses nicht nur die Verteidigung des Angeklagten einen Freispruch, sondern auch die Staatsanwaltschaft.

Dem folgte jetzt die Strafkammer des Landgerichts, womit diese Akte endgültig geschlossen ist. Nach dem Freispruch kann der 58-Jährige praktisch nicht wieder wegen Mordes an Jutta Fuchs angeklagt werden, selbst wenn morgen die Leiche der verschwundenen Frau und belastende Indizien gegen ihn auftauchen würden. Nur ein Geständnis des Mannes würde zu einer Wiederaufnahme des Verfahrens führen.