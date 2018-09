In Bremen und Niedersachsen wird es am Freitag ziemlich windig. (Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Mit starken Böen weht der Wind durch Bremen und die Region. Der Deutsche Wetterdienst spricht für Freitag eine markante Wetterwarnung aus. Das bedeutet: Es werden Windstärke Beaufort 8 bis 9 erreicht, der Wind aus Südwest/West weht mit 70 bis 80 Kilometern pro Stunde über Bremen und Niedersachsen. Höhepunkt des Sturms wird mittags und nachmittags erreicht, zum Abend hin wird es etwas ruhiger. Vorsicht ist dennoch angebracht. "So ein Astbruch ist heute relativ wahrscheinlich", sagt Meteorologin Kristin Krone von der Regionalen Seewetterzentrale Hamburg des Deutschen Wetterdienstes auf Nachfrage des WESER-KURIER. Die Bäume tragen noch viel Laub und sind durch die lange Trockenzeit im Sommer besonders anfällig für starken Wind.

An der Küste sind einige Fährverbindungen ausgefallen. Am Freitag und Samstag fahren keine Fähren der Reederei Cassen Eils zwischen Cuxhaven und der Insel Neuwerk. Auch die Fähren von Büsum und Bremerhaven nach Helgoland verkehren an den beiden Tagen nicht. Von Cuxhaven nach Helgoland gibt es am Freitag keine Verbindungen, für den Samstag steht die Entscheidung noch aus. Am Freitagvormittag fielen laut der Wyker Dampfschiffsreederei die Verbindung zu den nordfriesischen Inseln und Halligen aus, mit weiteren Ausfällen soll vorerst nicht zu rechnen sein. (gah)