Eine Betreuerin bricht mit einem Bewohner des Bode-Heyne-Hauses zum Spaziergang durch die Neustadt auf. Auch Ehrenamtliche könnten die Begleitung übernehmen. (Matthias Sabelhaus)

Die Stiftung Friedehorst ist nicht nur an ihrem Stammsitz in der Lesumer Rotdornallee 64 in Bremen-Nord aktiv. In der Neustadt, in Walle und in Gröpelingen betreibt die diakonische Einrichtung, die sich vorwiegend um ältere Menschen und Bedürftige kümmert, auch Wohngruppen.

In der Neustadt ist unter anderem das ­Bodo-Heyne-Haus mit drei stationären Wohngruppen für erwachsene Menschen mit Behinderung angesiedelt. An dem Standort finden auch Alkoholsüchtige verschiedener Altersgruppen eine Unterkunft, wie Gabriele Nottelmann als Pressesprecherin der Stiftung berichtet.

Darüber hinaus gibt es laut Nottelmann in der Neustädter Weizenkampstraße noch eine Außenwohngruppe. Die Wohnräume in dem typischen Bremer Haus erstrecken sich über vier Etagen. Eine gemeinsame Küche mit Terrasse im Erdgeschoss steht allen Bewohnern offen. Diese führen ein selbstständiges Leben: Sie kochen, waschen ihre Wäsche und putzen in Eigenregie. Auch ihre Freizeit gestalten sie eigenständig. Mitarbeiter der Stiftung sind nach Aussage der Friedehorst-Sprecherin an den Wochentagen nur nachmittags und abends vor Ort, an den Wochenenden stundenweise. Auch in der Stiftstraße in Walle, so berichtet sie weiter, seien auf zwei Etagen stationäre Wohngruppen eingerichtet worden, allerdings für Erwachsene mit Behinderung. Und im Seniorenheim Almata-Stift im selben Quartier würden unter anderem Demenzkranke versorgt.

Erwachsene Menschen mit Behinderung finden in Gröpelingen ein Zuhause. Auch in der Feuerwache hat die Stiftung Friedehorst eine stationäre Wohngruppe initiiert. Sie ist Teil des Stiftungsdorfs Gröpelingen, wo Wohnen, Pflege, Bildung und Stadtteilleben miteinander verbunden sind.

Grundsätzlich würden in allen Wohngruppen die Angebote und Unterbringung für die erwachsenen Bewohnerinnen und Bewohner geschlechtergemischt gemacht, informiert Gabriele Nottelmann. Damit sie nach ihren individuellen Bedürfnissen am sozialen und kulturellen Leben der Stadt teilhaben können, werden Ehrenamtliche gesucht, die etwas Zeit oder ihre Fähigkeiten einsetzen, um die Bewohnerinnen und Bewohner bei den schönen Dingen des Lebens zu begleiten oder sie zu besuchen.

„Wir freuen uns über Unterstützung im gesamten Bereich der Freizeitbegleitung. Wir und die Nutzer sind da offen für fast alles. Sie können mit den Bewohnerinnen und Bewohnern lesen, Ausflüge machen und einkaufen gehen“, so die Stiftungssprecherin. Und für Helfer ohne Vorerfahrung gibt es eine Einführung.

Weitere Informationen

Weitergehende Informationen über die diakonische Stiftung und deren Angebote gibt es im Internet unter der Adresse www.friedehorst.de. Ansprechpartnerin für freiwillige Helferinnen und Helfer im Ehrenamtsbereich ist Jessika Norden. Die Referentin der Geschäftsführung ist wochentags von 8 bis 13 Uhr unter der Bremer Telefonnummer 638 12 65 zu erreichen oder per E-Mail an jessika.norden.thl@friedehorst.de.