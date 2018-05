1956 waren Mitglieder des Bremer Vereins für Luftfahrt stolz auf das erstes eigene zugelassene Vereinsflugzeug, eine "Auster", die in England erworben wurde. Hier Siegfried Betke (v.l.), Günther Hensel und Tom Harding kurz nach der Landung des Flugzeugs in Bremen. (Otto Lohrisch-Achilles)

Wie sieht eigentlich das Cockpit eines Ultraleichtflugzeuges aus? Ab welchem Alter darf man den Steuerknüppel eines Segelflugzeugs führen? Was kostet es, wenn man das Fliegen mit einem Motorflugzeug erlernen möchte? Das sind nur einige der Fragen, die der Bremer Verein für Luftfahrt (BVL) am Sonnabend, 26. Mai, von 13 bis 18 Uhr bei seinem Tag der offenen Tür auf seinem Areal am Rande des Bremer Flughafens beantwortet. Der Eintritt ist frei, jedoch ist aus Sicherheitsgründen eine Anmeldung per E-Mail an kontakt@bvl.aero erforderlich.

An zwei Standorten am Rande des Flughafens informiert der BVL über seine Angebote vom Segelflug über Ultraleichtflug bis hin zum konventionellen Motorflug und über seine über hundertjährige Geschichte: Am und im markanten Fliegerturm, dem Vereinsheim in der Henrich-Focke-Straße 2, wird eine Ausstellung unter dem Titel „Bremer Luftfahrt vom Anfang bis heute“ gezeigt. Der Turm, der nie ein Kontrollturm war, bietet auch einen tollen Ausblick über das Vorfeld des Airports Bremen. Der kleine Hunger kann am Turm ebenfalls gestillt werden, denn der Tag der offenen Tür ist gleichzeitig das Sommerfest des Vereins.

Vor dem Turm startet außerdem ein kostenloser Kleinbus-Shuttleservice zum sogenannten GAT (General Aviation Terminal) in der Hanna-Kunath-Straße, wo der BVL seine Flugschule sowie seine vier vereinseigenen Motorflugzeuge, zwei Ultraleichtflugzeuge und ein Segelflugzeug präsentiert. Wegen der Sicherheitsvorschriften sind die Besichtigungen nur in geführten Gruppen möglich. Auch verschiedene Kurzvorträge unter anderem über die Pilotenausbildung, Fliegen aus gesundheitlicher Sicht und die Bremer Luftfahrtgeschichte stehen auf dem Programm.

„Die Ausbildung ist ab 16 Jahren möglich, dauert ein- bis eineinhalb Jahre und kostet etwa 10 000 Euro“, berichtet BVL-Vorsitzender Torsten Heitmann. Im Bereich Ultraleichtflug seien die Kosten nur halb so hoch und beim Segelflug noch deutlich günstiger. Derzeit lernen laut Heitmann 19 Motorflugschüler, und ein neuer Theoriekursus beginnt im Oktober mit Unterricht jeweils dienstags und donnerstags von 19 bis 21.15 Uhr. In den vergangenen 30 Jahren erhielten mehr als 400 Flugschüler ihre Ausbildung im Motorflug in der Vereinsflugschule.

Der BVL zählt rund 340 Mitglieder, davon 140 in der Motorflugabteilung, 120 bei den Ultraleichtfliegern mit ihrem Standort in Rotenburg/Wümme und 80 Segelflieger, die in Osterholz-Scharmbeck abheben, weil beim Flughafen Bremen aus Sicherheitsgründen nicht mehr möglich ist.

Der Bremer Verein für Luftfahrt, der 1909 noch unter dem Namen „Verein für Luftschiffahrt“ hauptsächlich von Bremer Kaufleuten gegründet wurde, ist mit dem Bremer Airport eng verwoben, von den Anfängen der Fliegerei an bis heute. Schon 1910 wurden auf dem Exerzierplatz im Neuenlander Feld vier Flugzeugschuppen erstellt, von denen einer dem Bremer Verein für Luftschiffahrt gehört. Henrich Focke und andere Bremer Flugpioniere führten hier die ersten Flugversuche mit Motorflugzeugen durch. Der Flughafen auf dem Neuenlander Feld wurde von 1913 bis 1922 vom BVL allein ausgebaut und verwaltet. 1913 gab es die ersten Passagierflüge ab dem Neuenlander Feld.

Das hundertjährige Bestehen des Vereins wurde 2009 mit einem großen Flugtag begangen, der zahlreiche Attraktionen bot. Auf dem Flughafengelände präsentierten sich damals sowohl historische als auch modernste Flugzeuge. Einer der Höhepunkt der Veranstaltung war die Landung eines Airbus 380.

Die BVL-Mitglieder können die vereinseigenen Maschinen – darunter drei komfortable Piper PA28 und eine hochmoderne, zweisitzige Aquila A211 in Kunststoffbauweise über ein elektronisches Buchungssystem reservieren. Relativ oft werden in der warmen Jahreszeit die Nordsee-Inseln Wangerooge und Norderney von Bremen aus ansteuert, die in 35 bis 45 Minuten zu erreichen sind. Auch nach Helgoland führen so manche Flüge, die Flugzeit zur Insel beträgt eine knappe Stunde. Zuweilen werden Gäste gegen eine Spritkostenbeteiligung mitgenommen.

Segelflug ist bereits ab 14 Jahren möglich. Als gute Einstiegsmöglichkeit gilt der alljährliche Sommerlehrgang, der in diesem Jahr ab 29. Juni zwei Wochen während der Sommerferien direkt am Flugplatz in Osterholz-Scharmbeck hinter dem Hafen läuft. Die Teilnehmer übernachten dort in Zelten und Wohnwagen und haben täglich von 9 bis 19 Uhr die Möglichkeit abzuheben. Der Segelflugplatz ist auch per Bahn und kurzem Fußmarsch zu erreichen. Die Kosten inklusive Verpflegung und Lehrgangsaufwand betragen für Nichtmitglieder (Einsteiger) 490 Euro. Die Segelflugausbildung selbst ist kostenlos, die Vereins-Fluglehrer arbeiten ehrenamtlich.

Der Ultraleichtflug ist die jüngste BVL-Sparte. Diese „Luftsportgeräte“, wie sie offiziell nach den Regeln der Luftfahrtgesetze eingeordnet werden, gibt es seit 1982. Machte die ersten Fluggeräte einen recht abenteuerlichen Eindruck, so sind sie heute auf den ersten Blick den herkömmlichen Kleinflugzeugen sehr ähnlich. Jedoch birgt das geringe Leergewicht von weniger als 300 Kilogramm viele Vorteile. Die Ultraleichtfliegerei ist nicht so aufwendig wie der konventionelle Motorflug, sondern unkompliziert, kostengünstig und frei von komplexen Bestimmungen. Natürlich sind aber als Teilnehmer im Luftverkehr einige Regeln zu beachten, frei wie ein Vogel sind Ultraleichtflieger nicht.

Weitere Informationen gibt es unter https://bvl.aero und www.airbe-bremen.de.