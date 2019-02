Peter Haertl (r.) und Mohammad Saber Azizi halten zusammen. (FOCKE STRANGMANN)

Auch wenn die Zahl von Flüchtlingen, die in Deutschland und damit auch in Bremen Hilfe suchen, seit 2015 Jahr um Jahr deutlich zurückgegangen ist, gibt es immer noch viele Frauen, Männer und Kinder aus Kriegsgebieten und großer Not, die nun in einem für sie fremden Land neu anfangen möchten. Ihnen sind die hiesige Gesellschaftsform, die Gegebenheiten und Bräuche fremd. Sie wollen und müssen sich nach Flucht und Vertreibung in ihrer Heimat hier einleben und sie sind dabei vielfach auf die Hilfe Einheimischer angewiesen. Gerade auf solche von Freiwilligen. Es gibt so viele Behördengänge für sie zu erledigen und Formulare, die die Ankömmlinge ausfüllen sollen. Den meisten von ihnen fehlt das, was sie für das neue Leben am meisten brauchen: die Sprache. Um sich verständlich zu machen und zu verstehen, was von ihnen erwartet wird. Umso schöner, wenn sie dann auf kundige und hilfsbereite Bremerinnen und Bremer wie Peter Härtl treffen. Er ist einer derjenigen, die sich ehrenamtlich engagieren.

Und das passt in seinem Fall sehr gut. Er hat eine ehrenamtliche Vormundschaft für einen jungen Afghanen übernommen. Härtl ist eine Weile schon im Ruhestand, wollte sich aber nicht mit Gartenarbeit oder ähnlichen Freizeitbeschäftigungen zufriedengeben. Als früherem Mitarbeiter in einer Behörde waren ihm Verwaltungsfragen vertraut, er kennt also Ämter, die Abläufe dort und deren Bedeutung gerade für die Neubremer. Die Jungen von ihnen brauchen einen Vormund schon deswegen, weil sie wie deutsche Jugendliche auch vieles vor ihrem 18. Geburtstag nicht allein entscheiden und mit ihrer Unterschrift beglaubigen dürfen. So erging es auch dem damals 15-jährigen Afghanen, den Peter Härtl unter seine Fittiche nahm.

In der ersten Zeit begleitete er ihn vor allem zu Ämtern und Ärzten. Einmal die Woche gab es Treffen. Der Kontakt wurde von Treffen zu Treffen enger, das Vertrauen wuchs. Oft fühlte sich der Bremer erinnert an seine Zeit als Vater der eigener Kinder. Diese sind längst erwachsen, doch auch sie kennen den jungen Afghanen, geben ihm Tipps und Anregen für sein neues Leben. Und sie stehen ihm oft auch als Ansprechpartner zur Seite, wenn ein jüngerer Blick auf Dinge gefragt ist. Und das, obwohl Mohammad Saber Azizi inzwischen 18 Jahre alt ist und in den Jahren seit seiner Ankunft in Bremen vieles gelernt hat, was ihm auf dem weiteren Weg hier hilft.

Der Bremer hatte über das Pro-Cura-Kids-Projekt beim Deutschen Roten Kreuz von der Suche nach ehrenamtlichen Vormündern erfahren. Dort werden diese für ihre neue Aufgabe ausgebildet und auch weiterhin geschult. 2015, so Härtl, wurden erstmals solche Aufgaben an Ehrenamtliche vermittelt. Dabei gehe das Vorgehen eigentlich bereits auf die Zeit nach dem Tod des 2006 ums Leben gekommenen Kevin zurück. Der damals Zweijährige wurde von einem Mann, der angeblich sein Vater war, getötet. So etwas sollte sich nie wiederholen, nahmen sich Behördenmitarbeiter und andere damals mit dem Fall Vertraute vor. Und deshalb suchte das Jugendamt unter anderem Möglichkeiten, die Amtsvormundschaften besser auszustatten und durch ehrenamtliche Kräfte unterstützen zu lassen, so erinnert sich Peter Härtl. Die Herausforderungen an Vormünder von jungen Flüchtlingen nun sind nicht in allen Ansprüchen vergleichbar. Es bleibt aber der Schutz der jungen Menschen, ihre kundige Begleitung und vor allem die Freude an der Begegnung mit dem Fremden. Genau das ist es, was viele Beteiligte als gegenseitige Bereicherung wahrnehmen.

Rund 350 Ehrenamtliche, die Flüchtlinge und Asylbewerber begleiten, hat Sozialsenatorin Anja Stahmann im Herbst begrüßt. Ein Reihe weiterer Aktiver aus dem Bereich waren es dann kürzlich, mit denen die Senatorin zusammentraf. Sie hatte sie in die Obere Halle im Rathaus eingeladen und ihren Dank ausgesprochen. „Integration ist keine Einbahnstraße“, betonte die Senatorin. „Menschen können sich nur integrieren, wenn sie auf eine Gesellschaft treffen, die offen für sie ist. Diese Offenheit kann niemand von oben verordnen“, ist Anja Stahmann sicher. „Für eine solche offene Gesellschaft steht jede und jeder einzelne von Ihnen. Sie bieten Geflüchteten den unverzichtbaren Zugang zur Stadtgesellschaft. Das ist konkret gelebte Integration“, dankte sie allen im Namen der Stadt. Es kämen zwar nicht mehr so viele Menschen wie noch 2015“, erinnerte die Senatorin an das Jahr mit bislang größten Herausforderungen. Aber jeder einzelne sei genauso angewiesen auf Unterstützung und Empathie. „Es ist ungemein hilfreich, jemanden zu haben, der die vielen ungeschriebenen Gesetze und Regeln unserer Gesellschaft vermittelt. Gutes Zusammenleben gelingt nur in der Begegnung mit anderen.“ Integrationslotsen, Mentoren und Paten seien gefragt.

Gut 42 Prozent aller Bremerinnen und Bremer sind nach ihren Angaben ehrenamtlich aktiv. Diesen Einsatz erkennt der Senat unter anderem dadurch an, dass er zweimal im Jahr die Ehrenamtskarte an besonders Aktive vergibt. Diese Karte berechtigt zu vergünstigtem Eintritt zu vielen Einrichtungen in Bremen und Niedersachsen und könne nach drei Jahren verlängert werden. Auch Peter Härtl gehört zu diesen Aktiven. Und er kann sich eine weitere Vormundschaft durchaus vorstellen.