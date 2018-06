Zwischen 2011 bis 2014 war Mansur Faqiryar afghanischer Nationaltorhüter. (dpa)

Es ist der 11. September, als ich in Kathmandu auf dem Hotelbett liege, draußen das Sicherheitspersonal, drinnen rauschen Nachrichten über den Bildschirm meines Smartphones, die nahelegen, dass in Afghanistan Freudenstürme, Unruhen oder irgendetwas dazwischen ausgebrochen sind. Videoschnipsel zeigen, wie Salven den Himmel über Kabul schneiden. Schüsse, dröhnend laut, Gedränge, aufgekratzte Menschenmassen in schmalen Gassen.

Verantwortlich für das Chaos bin ich. Zumindest ein bisschen. Als ich in Kathmandu auf dem Hotelbett liege und über das Smartphone wische, ahne ich noch nichts davon. Herbst 2013 in Nepal. Mit der afghanischen Fußballnationalmannschaft habe ich gerade den ersten Titel überhaupt gewonnen. Südasienmeister, 2:0 gegen Indien im Finale. Dass ich überhaupt in Nepal bin, ist ein kleines Wunder.

Eigentlich hätte ich in Oldenburg sein sollen, Viertliga-Fußball, Regionalliga-Alltag. Stattdessen sitze ich nun als Südasienmeister in Kathmandu fest. Der Geheimdienst will uns nicht aus dem Hotel lassen. Zu gefährlich. Es soll Hinweise geben, dass wir ein mögliches Anschlagsziel sind. Fußball, das ist eben nicht überall das Normalste der Welt, denke ich, während im Hotel die Stunden verstreichen. Wie wahr dieser Satz ist, werde ich erst ein paar Stunden später verstehen.

Feiern, bis es gefährlich wird

In den frühen Morgenstunden fliegen wir dann doch noch los, in Richtung Afghanistan. Als wir in Kabul landen, herrscht Ausnahmezustand. Kein Krieg, Freudenschüsse. Noch am Flughafen gratuliert uns Hamid Karzai, der damalige Präsident. Er schwärmt von den Spielen, von den Elfmetern, die ich gehalten habe. In den nächsten Tagen werden weitere Termine beim Präsidenten folgen, Empfänge, Ehrungen. So richtig surreal sind aber die Stunden nach der Ankunft.

In gepanzerten Geländewagen geht es zum Nationalstadion, vorbei an hyperventilierenden Massen, Menschen, die sich an Masten hinauf hangeln, auf die Motorhauben von Autos klettern. Kabul ist an diesem Morgen eine Stadt, die im Jubel ertrinkt. Aus Angst vor Anschlägen haben die Afghanen große Versammlungen lange gemieden. Nun liegt sich ganz Kabul, berauscht von sich selbst, in den Armen. Ein seltener Moment der Gemeinschaft in Afghanistan, diesem Vielvölkerstaat, der seit Jahrzehnten ein Spielball der Weltmächte ist.

Im Stadion werden wir solange gefeiert, bis es zu gefährlich wird. Im Freudentaumel rennen die Afghanen auf das Feld, reißen die Zäune ein, stürmen die Tore des Stadions. Wir haben eine Lawine der Euphorie losgetreten. Als sie zu uns überrollen droht, müssen wir durch die Massen geschoben werden, raus dem Stadion. Ein bisschen Ruhe. Rückblick, August 2013. In Kabul findet gegen Pakistan das erste Länderspiel seit 31 Jahren statt. Für mich ist es überhaupt erst der zweite Besuch im Land, das meine Eltern Richtung Bremen verlassen haben, als ich ein Neugeborener war.

Bilder zu den Schreckensmeldungen

In Kabul sprechen die Leute von einem historischen Spiel. Weil es überhaupt stattfindet. Ich bin mir der Wichtigkeit des Spiels bewusst, will unbedingt dabei sein. Die ganze Tragweite erahne ich aber nicht. Erst die Ekstase nach der Südasienmeisterschaft verändert meinen Blick auf das Land und den Sport. Für mich war das immer unvorstellbar, dass es so etwas überhaupt gibt: eine Gesellschaft ohne Sport.

In Afghanistan, einem sportverrückten Land, aber war und ist das meist noch immer so. Kaum jemand kann Sport machen. Es gibt wenige Turnhallen, kaum Sportunterricht, und falls doch, ist er den Privilegierten vorbehalten. Nach der Feier in Kabul wird mir klar, dass ich etwas zurückgeben will, mit dem Sport. Im Jahr darauf gründe ich eine Stiftung für Sportprojekte in Afghanistan. Der Titel, der erste für Afghanistan, er hat mein Verhältnis zum Land gewandelt.

Ich habe jetzt Bilder zu den Schreckensmeldungen in den Nachrichten. Die Liste der Personen, die ich in Kabul anrufe, wenn etwas passiert, und gerade passiert mal wieder ständig etwas, ist länger geworden. Ein bisschen Abstand? Das geht jetzt nicht mehr. Plötzlich bin ich betroffen, ob ich will oder nicht. Der Fußball hat mich zusammengebracht mit meinem Heimatland. Wenn ich mit dem Fußball die Afghanen nun zumindest ein bisschen näher zusammenbringe, ist einiges erreicht.

Aufgezeichnet von Nico Schnurr.

Zur Person

Mansur Faqiryar ist 32 Jahre alt. Faqiryar wurde in Kabul geboren und wuchs in Bremen auf. Zwischen 2011 bis 2014 war er afghanischer Nationaltorhüter. Inzwischen ist Faqiryar Torwarttrainer des Nationalteams, arbeitet in Bremen als Sportkoordinator in einem Projekt für Geflüchtete und leitet die "Mansur Faqiryar Foundation". Gerade ist sein erstes Buch "Heimat Fussball: Mein Leben zwischen Bremen und Kabul" im Knaus Verlag erschienen.