Rund 40 Menschen versammelten sich auf dem Bremer Markplatz, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. (Kim Böß)

Vor dem Roland auf dem Bremer Marktplatz erklingt am Freitagmorgen die Melodie einer alten Volksweise. Eine Gruppe aus meist jüngeren Menschen hat sich zusammengefunden und singt einen Kanon, den wohl fast jedes Kind in Deutschland mit einem Gefühl von bittersüßer Melancholie verbindet.

Die Noten von „Hejo, spann den Wagen an“, einem Erntelied aus dem 19. Jahrhundert, werden vom Wind bis hinüber zum Rathaus getragen, wo sie langsam im städtischen Grundrauschen untergehen. Nur wer innehält und zuhört, merkt, dass sich der Text verändert hat: „Wehrt euch, leistet Widerstand / Gegen die Braunkohle hier im Land! / Auf die Barrikaden! Auf die Barrikaden!“, singen die rund 40 Versammelten. Einige von ihnen halten bemalte und beschriebene Plakate in den Händen.

Mehr zum Thema Gastkommentar zur Teilhabe Jugendlicher Heute schon die Welt verbessert? Kinder- und Jugendbeteiligung ist ein Gewinn – für junge Menschen, für den Stadtteil, die Politik ... mehr »

Versammelt haben sich Schülerinnen und Schüler, Studierende und Personen, die zum Teil schon seit Jahren einer geregelten Arbeit nachgehen. Seit Wochen prägen die Proteste der Fridays-for-Future-Bewegung die Freitagvormittage in der Umgebung des Marktplatzes. Doch nun, mit Beginn des neuen Schuljahrs, rücken sie wieder in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung.

„Es ist egal, ob Schulzeit oder Ferien sind. Aber die Leute reagieren halt mehr darauf, wenn man es in der Schulzeit macht, als wenn man es in den Ferien macht“, sagt Mika Eisbrenner, ein 15-jähriger Schüler aus Bremen. Während er redet, schwillt im Hintergrund ein neuer Sprechchor an: „Von der blauen Erde kommen wir (klatsch, klatsch) / unser Klima stirbt genauso schnell wie wir (klatsch, klatsch)!“

Auch hier ist die Melodie bekannt: „Von den blauen Bergen kommen wir“, heißt es in dem Schmähgesang auf die Lehrer dieser Welt, das seit den 1950er-Jahren zum kollektiven Liederschatz auf deutschen Schulhöfen zählt. Doch die Lehrer sind keineswegs das Ziel der Fridays-for-Future-Proteste: „Natürlich müssen uns die Lehrer das verbieten. Aber sie haben Verständnis dafür und sagen, dass es gut ist. Daher verbieten sie es uns eigentlich, haben aber trotzdem Anerkennung dafür“, betont Eisbrenner.

Wer sich mit den Protestlern unterhält und ihnen zuhört, der merkt, dass die Jugendlichen längst dabei sind, persönliche Konsequenzen aus ihren Forderungen für mehr Klimaschutz zu ziehen. Dabei wären angesichts der gerade beendeten Ferien eher Berichte von Pauschalurlauben und günstigen Flugreisen zu erwarten. Doch davon keine Spur: Während Eisbrenner mit dem Zug Verwandte in Bayern besucht hat, ist Heye Hamadmad bis nach Norwegen gefahren – ebenfalls mit dem Zug, erzählt der 16-jährige Schüler.

„Natürlich waren einige von uns in den Ferien. Wir haben da aber den Effekt gemerkt, dass viele von uns auf umweltschonendere Methoden gesetzt haben als das Fliegen oder das Autofahren“, sagt Hamadmad. Einen großen Teil der freien Zeit habe er zudem in Bremen verbracht und sich weiterhin auf Demonstrationen und in Versammlungen der Fridays-for-Future-Bewegung engagiert.

Hamadmad ist Mitglied der Gesamtschüler*innenvertretung in Bremen (GSV), einer gewählten Institution, die die Interessen der Schüler in Bremen vertritt und die sich schon in der Vergangenheit explizit mit den Zielen der Klimabewegung solidarisiert hat. Mittlerweile habe man auch mit weiteren Akteuren Kooperationen beschlossen, erzählt der Schüler stolz.

Einer davon ist die Gewerkschaft Verdi. Deren Vorsitzender Frank Bsirske rief die Gewerkschaftsmitglieder bereits Anfang August dazu auf, sich an einer für den 20. September geplanten bundesweiten Protestaktion zu beteiligen. Die Verdi-Jugendorganisation für Bremen und Niedersachsen plant für diesen Tag eine eigene Informationsveranstaltung zum Thema Klimagerechtigkeit.

„Wir möchten als Gewerkschaftsjugend besonders Auszubildende und junge Beschäftige begeistern, sich an dem Tag sowohl theoretisch mit Klimagerechtigkeit und Klimaschutz zu beschäftigen, als auch praktisch die Demo zu begleiten und sich mit deren Inhalten auseinanderzusetzen“, sagt Nonni Morisse, der als Gewerkschaftssekretär der Verdi für den Jugendbereich im Bezirk Bremen-Nordniedersachsen zuständig ist. Aufgrund der Bestimmungen im Bremer Bildungszeitgesetz könnten sich für die Bildungsveranstaltung alle in Bremen tätigen Arbeitnehmer von der Arbeit freistellen lassen, die dies bis vier Wochen vor der Veranstaltung bei ihrem Arbeitgeber beantragten, erläutert Morisse. Die Bildungszeit, die am 20. September von 9 bis 17 Uhr im DGB-Haus stattfindet, wendet sich ausdrücklich an Beschäftigte jeden Alters.