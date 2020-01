Aktivisten von Fridays for Future und Ende Gelände demonstrieren seit 7 Uhr vor der Siemens-Filiale im Technologie-Park, weil der Konzern eine riesige Kohlemine in Australien ausrüstet. Siemens-Chef Joe Kaeser hatte am Sonntag angekündigt, trotz Protesten, an dem 18-Millionen-Euro-Deal festzuhalten. „Siemens und Joe Kaeser haben mit dieser Entscheidung ein klares Signal gesendet: Für kurzfristigen Profit wird die Lebensgrundlage unserer und aller zukünftigen Generationen einfach verkauft. Sie haben sich für weitere Zerstörung des Planeten und gegen unsere Zukunft entschieden.“, so Frederike Oberheim von Fridays For Future.

Nach Angaben der Protestierenden blockieren sie die Eingänge zu der Filiale:

Siemens-Mitarbeiter sollen versucht haben, die Blockade gewaltsam zu durchbrechen: