Frederike Oberheim hat das Mobilitätskonzept der Klimabewegung vorgestellt. (Christina Kuhaupt)

Nach einer Stunde Referat prallen die Pläne für eine autofreie Zukunft auf die Gegenwart. Bremen, klimaneutral und verkehrssicher, alles schön und gut, sagt ein Mann im Publikum, bei aller Sympathie für die Utopie müsse man auch an Amazon denken und an all die anderen Internethändler. Wie bitteschön kämen die bestellten Pakete künftig zu den Leuten vor die Haustür, wenn es in Bremen viele Bäume, aber keine Autos mehr gebe?

Amazonpakete auf Lastenrädern

Freitagnachmittag, Fridays for Future hat ins Überseemuseum geladen, zusammen mit anderen Umweltgruppen. Es geht um ein Mobilitätskonzept, das die Aktivisten entworfen haben. Frederike Oberheim, das Bremer Gesicht der Klimabewegung, hockt hinter einem langen Tisch am Kopfende eines fensterlosen Raumes. Hinter ihr flimmert eine Powerpoint-Präsentation, vor ihr reihen sich Kameras auf, an den Wänden ringsherum leuchtet eine dschungelgrüne Fototapete. Da sitzt Oberheim, bronzefarbene Haare, Nasenpiercing, hört den Amazon-Einwand und nickt so verständnisvoll, als hätte sie die ganze Zeit nur auf diese Frage gewartet. Klar, der Versandhandel, auch das sei ein Thema, über das sie nachgedacht hätten. Sie nennt ein paar Zahlen, so und so viel Prozent des Transports könnte man umlegen, auf Lastenräder zum Beispiel, und der Mann mit der Frage ist zufrieden, dass sich selbst Amazon irgendwie mit der autofreien Utopie verträgt.

Wie die angekündigte Pressekonferenz wirkt die Veranstaltung nicht, eher ist es ein einstündiger Vortrag, dem neben Journalisten auch noch einige Unterstützer der Bewegung zuhören. Sie beklatschen jede der Forderungen. Besonders viel Applaus brandet auf, als Oberheim eine City-Maut fordert. Autos müsse man ja nicht gleich verbieten. Ein erster Schritt könne sein, Geld zu nehmen von allen, die mit dem Auto durch Bremen fahren wollen. Anfangs zehn Euro pro Tag, am besten schon ab 2020, dann jedes Jahr mehr. Und wer sein Auto vor dem Haus parken möchte, könne das gerne machen, kein Problem, er müsse dann bloß zahlen. Jeden Tag einen Euro. Ein bisschen teuer? In Stockholm zahle man schon jetzt mehr als das Doppelte.

Oberheim sagt, man sollte den Verkehr so gestalten, dass niemand in Bremen mehr Auto fahren muss. Stattdessen kostenloser Nahverkehr, schnell und bequem, dazu bessere Radwege, das ist ihr Plan. Wer das bezahlen soll? Oberheim sagt: die Wirtschaft. Nicht nur, aber vor allem. Ob dann nicht alle Unternehmen flüchten? Wenn sich die Arbeitnehmer nicht mehr durch Staus zur Arbeit kämpfen müssten, dann sei das doch für alle eine gute Sache. „Auch die Wirtschaft hätte was davon.“ Sagt Oberheim. Und grinst so schelmisch wie eine, die genau weiß, wie viele Leute sie mit so einem Satz provoziert.