Frieda kümmert sich um ein Pony auf der Kinder- und Jugendfarm. (Karsten Klama)

Draußen in der Natur würden sich ihre Kinder alle gern aufhalten, erzählt Jenna Schulze*. Und auch Musik liebten Jelle* (5), Frieda* (11) und Leni* (14). Die dreifache Mutter aus Kattenturm hört selber gerne Musik und hat früher als Kind Geige spielen gelernt. Jelle, der Jüngste, habe eher den Rhythmus im Blut. „Er hat mit Kochlöffeln angefangen und trommelt auf allem herum, was nicht niet- und nagelfest ist“, erzählt Jenna Schulze schmunzelnd.

Sein Talent ist nicht nur ihr aufgefallen. Auch die Erzieher im Kindergarten hätten gesagt, dass Jelle gut im Takt klatschen könne, auch verschiedene Rhythmen, berichtet die 39-jährige Bremerin. Außerdem könne er gut Rhythmen halten und auch singen. Daher würde sie den kleinen Mann zu gern fördern, hat dafür jedoch keinen Cent vom Haushaltsbudget übrig.

Als alleinerziehende Mutter, die eine Teilzeitstelle als Sozialpädagogin im Mütterzentrum Huchting hat und vom Vater der Kinder nicht die volle Unterhaltszahlung erhält, kann Jenna Schulze Jelles Weihnachtswunsch ohne Unterstützung der Aktion „Weihnachtshilfe“ nicht erfüllen: „Er möchte unbedingt Schlagzeug lernen“, verrät die Mutter, die ihrem Sohn von Herzen gern die Teilnahme an einem Schlagzeug-Schnupperkursus ermöglichen würde.

Während Jelles Herz für Musik schlägt, gehört Friedas große Liebe den Pferden. Die Elfjährige ist nach Aussage ihrer Mutter richtig vernarrt in diese Huftiere. „Seit sie vier ist, geht sie darin auf“, erzählt Jenna Schulze. Es sei ein Glück, dass Frieda in der Krisenzeit durch Corona weiterhin regelmäßig die Ponygruppe der Kinder- und Jugendfarm Habenhausen besuchen könne, findet Jenna Schulze. Denn es sei eine ausgewählte Gruppe mit denselben Mädels, die sich in reduzierter Zahl montags dort treffe, um sich mit allem rund ums Pferd zu beschäftigen: Sie führen die Ponys, satteln und reiten sie, erledigen die anfallenden Arbeiten im Stall.

Dass die Farm „so naturpädagogisch“ ausgerichtet sei, gefällt der ausgebildeten Sozialpädagogin. Besonders, dass die Kinder sich auch mit Pferdekommunikation intensiv beschäftigen würden, dem unterschiedlichen Verhalten der Tiere. Ihre Tochter müsse sich jedes Mal um ein anderes Pony kümmern, erzählt die alleinerziehende Mutter. „So lernen die Kinder gleich die verschiedenen Charaktere kennen und wissen, das eine buckelt mal, das andere ist entspannt.“

Natürlich hat auch die elfjährige Pferdenärrin einen Traum: Frieda wünscht sich in diesem Jahr zu Weihnachten einen sogenannten „Horsemanship“-Kurs für Kinder. Die Lehrer in so einem Seminar, das einige Reitschulen mindestens über zwei, drei Tage durchgängig geben würden, behandelten auch das Thema Pferdekommunikation, berichtet Jenna Schulze.

Hinter dem Begriff „Horsemanship“ verbirgt sich das Grundverständnis, dass Pferd und Reiter bildlich ausgedrückt in einem Boot (englisch: ship) sitzen. Wer in einem Boot sitzt, muss zusammenfinden und zusammenarbeiten. So muss der Mensch einen großen Schritt auf das Pferd zugehen, um seine Sprache zu lernen. Dahinter steckt der Ansatz, dass es wichtig ist, das Tier zu verstehen – und im Gegenzug von ihm verstanden zu werden.

Auf der anderen Seite muss sich auch das Pferd an ein paar menschliche Dinge gewöhnen, etwa Kinder oder Verkehr, damit das Zusammensein für beide sicherer wird. Auf dieser Basis fußt auch nach Jenna Schulzes Verständnis ein gutes Miteinander von Mensch und Tier. Der Besuch eines kindgerechten „Horsemanhip“-Kurses als Geschenk würde ihre Tochter zu Weihnachten zu einem besonders glücklichen Mädchen machen, da ist sie sich ganz sicher.

* Die Namen wurden geändert, sind der Redaktion aber bekannt.

Zur Sache

Besondere Erlebnisse versteigert

Vom Wohnzimmerkonzert der Philharmoniker bis hin zur Bulli-Tour mit Karikaturist Til Mette – weil in diesem Jahr die klassischen Veranstaltungen zugunsten der Weihnachtshilfe ausfallen müssen, hat sich der WESER-KURIER mit Institutionen, Einrichtungen und Prominenten zusammengetan, um besondere Erlebnisse und Produkte zu versteigern. Die Preise im Überblick: Drei-Gänge-Menü mit dem Bürgerschaftspräsidenten, ferngesteuertes Auto von Max Kruse, Führung auf den Fallturm, Wohnzimmer- oder Gartenkonzert der Bremer Philharmoniker, eine Stunde allein im Universum, Pappburg von Jan Böhmermann, Statistenrolle im „Tatort“, Trampolin von Olympionikin Kea Kühnel, Theaterführung von Michael Börgerding, Spiel von David Safier, Bullitour mit Til Mette, Führung durchs Marum, unterschriebenes Trikot und Ball von Werder Bremen, Tanzstunde mit Grün-Gold-Trainer Roberto Albanese. Wer sich für die Preise interessiert, kann sein Gebot unter dem Stichwort „Weihnachtshilfe“ und der Nennung des Preises bis Dienstag, 22. Dezember, 18 Uhr, per E-Mail an lokales@weser-kurier.de abgeben. Alle Auktionen und die Teilnahmebedingungen an der Versteigerung gibt es online unter www.weser-kurier.de/weihnachtshilfe.

Weitere Informationen

Wer helfen möchte, kann Spenden für die ­„Aktion Weihnachtshilfe“ auf das IBAN-Konto DE 22 2905 0101 0001 1650 00 bei der Sparkasse Bremen (BIC: SBREDE22XXX) einzahlen oder online über www.sparkasse-bremen.de/spendenportal. Jede noch so kleine Zuwendung ist willkommen.