Die Königsalm in ihrer ganzen Pracht: Zwei Stockwerke, Schnitzereien überall und anders möbliert, als man es sonst von Bierzelten kennt. (Oliver Windus)

Die Königsalm kommt, dieses Mal wirklich. Damit ist ein Streit entschieden, der im vergangenen Jahr unter den Schaustellern auf dem Freimarkt für große Unruhe gesorgt hatte. In dieser Woche haben die Verbände zusammen mit der Wirtschaftsbehörde ein Gesamtpaket geschnürt, das sämtliche Großzelte umfasst. Ergebnis ist, dass neben der Königsalm, einer neuen, sehr hochwertigen Variante, auch die Bayernfesthalle und das Hansezelt auf dem Volksfest Platz finden werden – in der Größe und an den Orten auf der Bürgerweide, wie das Publikum es aus der Vergangenheit kennt.

Der Ärger war 2018 dermaßen hochgekocht, dass schon von einem Machtkampf gesprochen werden konnte. Wer hat das Sagen auf dem Freimarkt? Werden die Schaustellerverbände überhaupt noch gehört, oder entscheiden die Behörden über ihre Köpfe hinweg? Mehr noch: Wen bedienen sie dabei? Sogar von Korruption war die Rede. Das Wirtschaftsressort wollte die Königsalm bereits im vergangenen Jahr auf dem Freimarkt unterbringen.

Antrag war zu spät eingereicht worden

Die Schausteller hatten im Prinzip nichts dagegen, stießen sich aber daran, dass dafür ein anderes Angebot weichen sollte, die Bayernfesthalle. Sie sollte einen kleineren Platz bekommen. Für den Besitzer, der das Zelt gerade erst erworben hatte, war das ein Schlag ins Kontor. Er musste plötzlich auf neuer Grundlage kalkulieren und drohte, finanziell zu scheitern. Schon dieser Aspekt löste Groll aus. Letztlich spielte der Konflikt aber noch vor einer anderen Kulisse: Die feine Königsalm kickt das derbe Bayernzelt aus dem Feld. Schicki-Micki gegen einfache Bierseligkeit. Das war fast schon Klassenkampf oder wurde so gesehen.

Mehr zum Thema Entscheidung im Festzelt-Streit Nach Gerichtsurteil: Freimarkt wohl ohne Königsalm Im Festzelt-Streit um den Freimarkt hat es eine Entscheidung gegeben: Das von Nina Renoldi geführte ... mehr »

Hinzu kam, dass die Behörde in ihrem unbedingten Drang, den Freimarkt um eine Attraktion reicher zu machen, gegen selbst auferlegte Regeln verstieß. Sie winkte den Antrag der Schaustellerfamilie Renoldi für die Königsalm durch, obwohl er zu spät eingereicht worden war. Der Trick dabei: Die Renoldis deklarierten ihre Almhütte, für die sie sich fristgerecht beworben hatten, kurzerhand zur Königsalm um. Damit kamen sie aber nicht durch. Nach einer Beschwerde des Bayernzelt-Betreibers entschied das Oberverwaltungsgericht, dass die Königsalm nicht zugelassen werden darf.

Das neue Angebot ist eben etwas ganz Besonderes und kann nicht mit der Almhütte gleichgesetzt werden. Es handelt sich um eine zweistöckige Halle mit opulenten Holzschnitzereien, feinem Ambiente und gehobener Gastronomie. Auf dem Freimarkt wird sie Premiere feiern, das erste Mal, dass die Königsalm auf einem Volksfest aufgebaut wird. Nicht irgendwo auf der Bürgerweide, sondern so exponiert, dass die Aufmerksamkeit garantiert ist.

"Wir sind zufrieden"

Der Platz liegt am Eingang, den die Besucher benutzen, wenn sie vom Bahnhof kommen. Die Festhalle wird mit ihrer schmuckvollen Fassade weithin sichtbar sein. Sie belegt eine Fläche, die mit 40 mal 40 Metern in etwa so groß ist, wie die der Bayernfesthalle. Der beliebte Klassiker unter den Großzelten auf dem Freimarkt bekommt nicht nur seinen angestammten Platz zurück, sondern annähernd auch seine alte Ausdehnung. Beim Hansezelt, das ebenfalls von den Renoldis betrieben wird, verändert sich nichts.

Als im vergangenen Jahr der Streit um Königsalm und Bayernzelt aufbrandete, hatte Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) nach Darstellung seiner Behörde eigens den Freimarkt besichtigt und damals schon eine Grundsatzentscheidung getroffen: Alle drei Zelte haben ihr spezielles Publikum, für alle drei Zelte gibt es einen Bedarf, alle drei sollen in der gewünschten Größe aufgebaut werden dürfen. Die Marktverwaltung des Ressorts machte sich danach daran, das Puzzle der Zelte, Fahrgeschäfte und Buden neu zusammenzusetzen.

Mehr zum Thema Gerichtsurteil Freimarkt: Königsalm endgültig abserviert Die Königsalm, eine Festhalle ganz neuer Prägung mit zwei Stockwerken, darf nach einer Entscheidung ... mehr »

Den Schaustellerverbänden gefällt, was dabei herausgekommen ist. „Wir sind zufrieden“, sagt Rudi Robrahn, einer der Vorsitzenden. Anders als in den Vorjahren habe es wegen der Zulassungen kein langes Hin und Her gegeben. Die Großbetriebe wüssten jetzt früh Bescheid und hätten Planungssicherheit. „Am wichtigsten ist für uns aber, dass sich das gastronomische Angebot auf dem Freimarkt unter dem Strich nicht vergrößern wird. Der Freimarkt soll ein Volksfest für die ganze Familie bleiben.“