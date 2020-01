Bürgermeister An­dreas Bovenschulte begrüßt die Gäste des interreligiösen Friedensgebetes im Rathaus. (Frank Thomas Koch)

Hinduistische Mantren treffen auf Koransuren, christliche Gebete folgen auf alevitische Gesänge und den Tönen buddhistischer Klangschalen. Das interreligiöse Friedensgebet am Sonntag in der Oberen Rathaushalle unter den Schiffsmodellen ist zugleich auch eine Reise durch die Kulturen der Welt. Seit zwei Jahrzehnten ist dieses gemeinsame Gebet ein alljährlich wiederkehrender Termin zum Jahresbeginn. Mehr als 100 Gäste waren in diesem Jahr der Einladung des Vorbereitungskreises mit insgesamt acht Religionsvertretern gefolgt.

Ins Leben gerufen wurde die Aktion ursprünglich in Bremen-Nord, wo sich aus Anlass des Kosovo-Krieges ein interreligiöser Arbeitskreis gründete, der ein solches gemeinsames Friedensgebet erstmals organisierte. Seit 2005 wird jetzt bereits im Rathaus gebetet, und seitdem übernimmt der jeweilige Bürgermeister als Hausherr die Schirmherrschaft und die Rolle des Gastgebers. „Man könnte fragen, warum an einem solchen Ort weltlicher Herrschaft so eine Veranstaltung?“, sagte Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) in seinem Grußwort zum Auftakt.

Er beantwortet die rhetorische Frage mit einem kleinen Exkurs zum Selbstverständnis Deutschlands als zwar weltanschaulich neutralem Staat, der aber dennoch keine strikte Trennung von Staat und Kirche praktiziere. „Das Grundgesetz garantiert die Religionsfreiheit“ sagte Bovenschulte und erläuterte, dass damit auch die Freiheit gemeint sei, keiner Religion anzugehören, seinen Glauben abzulegen oder auch eine neue Religionszugehörigkeit auszuwählen.

Das sei zugleich das Wesen des pluralistischen Staates. „Unterschiedliche Glaubensbekenntnisse und Weltanschauungen dürfen hier nebeneinander existieren. Ein von Vertrauen und Wertschätzung getragenes Miteinander von Menschen unterschiedlicher Religionszugehörigkeit ist darum eine wichtige Voraussetzung für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft.“ Bovenschulte grenzte diesen Pluralismus streng vom Populismus ab, der für sich in Anspruch nehme, stets für alle zu sprechen und dabei Andersmeinende regelmäßig ausklammere. „Wer ein freiheitliches, ein lebenswertes und weltoffenes Land will, der darf darum nicht schweigen und wegsehen, wenn Andersdenkende und Andersglaubende beschimpft und diffamiert werden, wenn Minderheiten ausgegrenzt und Schwache verachtet werden.“

Beiträge können frei gestaltet werden

Das Friedensgebet selbst folgt inzwischen einem festen Ritual. „Es ist kein gemeinsames Gebet“, betont Pastoralreferent Johannes Gebbe von der Katholischen Kirche St. Marien, der die Veranstaltung in diesem Jahr moderierte. Das heißt, es gibt keinen gemeinsamen Gebetstext. Die einzelnen Religionsvertreter tragen nacheinander ihre jeweiligen Beiträge vor, die sie frei gestalten können. „Das geschieht in gegenseitigem Respekt für den Glauben des anderen.“ Dabei werden aber gemeinsame Werte der Religionen sichtbar. Die Betonung des Verbindenden und nicht des Trennenden der Religion steht dementsprechend im Mittelpunkt der vorgetragene Texte.

Deutlich wird, dass bei Aleviten, Bahai, Buddhisten, Christen, im Hinduismus, im Islam, im Judentum und bei den Yesiden der Friede jeweils mehr ist, als die schiere Abwesenheit von Krieg und Gewalt. Es geht auch um den täglichen Umgang miteinander, um die Art und Weise, wie Konflikte geregelt werden. „Wer für den Frieden kämpft, hat als einzige Waffe nur das Wort“, formuliert es Marouan Bedoui als Vertreter des Islam. Zum Frieden gehört für alle Religionsvertreter aber auch Gerechtigkeit und die Teilhabe des Einzelnen an der Welt.