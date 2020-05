Auf dem Friedhof in Aumund gibt es Plätze, die für den Katastrophenfall vorgehalten werden. (Christian Kosak)

Die gewohnten Rituale auf Friedhöfen sind derzeit tabu. Auch nach den jüngsten Lockerungen bleibt es bei Kontaktbeschränkungen für Bestattungen. Zum Schutz für Trauernde und Mitarbeiter hat sich der Umweltbetrieb Bremen (UBB) umorganisiert, was den Kundenverkehr in den Verwaltungsgebäuden, auf den Friedhöfen und im Krematorium angeht.

Die Corona-Krise haben die Verantwortlichen des UBB sowie der zuständigen Umweltbehörde aber auch genutzt, um Pläne, Maßnahmen und Kapazitäten zu überprüfen. Die Pläne für einen Katastrophenfall durch einen Anschlag, Terrorismus, Naturgefahren oder auch eine Pandemie sind kontrolliert und überarbeitet worden.

Auf zwei Friedhöfen in Bremen werden Plätze für mögliche Opfer von Katastrophen vorgehalten. Auf dem Osterholzer Friedhof sind das nach Angaben der Umweltbehörde 5210 Quadratmeter. Auf dieser Fläche könnten etwa 700 Erdbestattung oder 1100 Urnenbeisetzungen erfolgen. Möglich sei zudem, in der doppelten Tiefe zu bestatten, was dementsprechend auch die Zahl um das dasselbe Maß erhöhen würde.

Der Friedhof Aumund in Bremen-Nord hält 2700 Quadratmeter vor, was im Vergleich zum Osterholzer Friedhof ungefähr die Hälfte an zusätzlichen Plätzen bedeutet. Im aller schlimmsten Fall könnten auf beiden Begräbnisstätten etwa 3000 Personen bestattet werden. „Es sind aber keine Corona-Plätze“, sagt Behördensprecher Jens Tittmann. Schließlich sei in Bremen auch kein Katastrophenfall ausgerufen worden. Diese Pläne gebe es seit Langem und würden regelmäßig angepasst werden. Die entsprechenden Flächen seien stets vorgehalten.

In Bremens Krematorien können derzeit täglich 24 Einäscherungen in einem Zwei-Schicht-Betrieb vonstatten gehen. Damit seien die Anlagen zu 68 Prozent ausgelastet. Es seien also acht Fälle mehr möglich. Wenn eine weitere Schicht eingeführt werden würde, könnten zwölf Verbrennungen hinzukommen. In den Leichenschauhäusern von Pathologien, rechtsmedizinischen Einrichtungen, Bestattungsinstituten, Friedhöfen, Krematorien und weiteren medizinischen Abteilungen gebe es derzeit eine Kapazität in Kühlräumen für 350 Leichen. Ausgelastet seien diese derzeit zu etwa 60 Prozent.

Ab 150 Opfern bräuchte man in Bremen also zusätzliche Plätze. Für den absoluten Ernstfall hat die Stadt bereits zusätzliche Kühlcontainer angemietet, die aber nicht in Gebrauch sind. Zu Beginn der Corona-Krise hat sich die zuständige Umweltsenatorin Maike Schaefer (Grüne) die Pandemiepläne der ihrem Ressort zugeordneten Unternehmen wie Hansewasser, SWB, BSAG, Stadtreinigung und auch dem Umweltbetrieb Bremen vorlegen lassen.

„Es ist ein bedrückendes Gefühl, wenn man als verantwortliche Senatorin prüfen muss, ob im Ernstfall die Beerdigungskapazitäten der Stadt ausreichen“, sagt Schaefer. Ihr sei es sehr wichtig gewesen, sich davon zu überzeugen, dass Bremen „sehr gut vorbereitet“ sei und den Hinterbliebenen zudem die Möglichkeit geben könne, würdevoll Abschied zu nehmen. Fest stehe, so Sprecher Tittmann, dass Bremen ausreichend Kapazitäten habe.

Für Trauerfeiern stehen zur Zeit nur die großen Kapellen zur Verfügung, in denen ausreichend Abstand eingehalten werden kann, heißt es vom Umweltbetrieb Bremen. Das sind die auf den Friedhöfen in Osterholz, Riensberg, Walle, Huckelriede sowie Huchting. In der derzeitigen Situation können laut UBB nur Trauerfeiern durchgeführt werden, die sich auf den engsten Familienkreis beziehungsweise 20 Personen beschränken.

Dabei gelten die Vorschriften für die Basishygiene. Für Bestatter gelten weitere Vorsichtsmaßnahmen: Sie müssen Einmal-Schutzanzüge, Handschuhe und Mundschutz tragen. Bei Leichen, die mit Covid-19 infiziert sind, gibt es erhöhte Schutzmaßnahmen wie das Tragen von Mundschutzmasken mit der Mindeststufe FFP2, besser FFP3, Schürzen, Anzügen und Visieren. Eine strikte Händedesinfektion ist immer vorgeschrieben.