Osterwiese 2019: ein großer, friedlicher Spaß für die Besucher. (Anne Werner)

Jede Menge zu tun für die Einsatzkräfte, aber alles nur kleinere Auseinandersetzungen, größeren Zwischenfälle gab es nicht zu vermelden, lautet die erste Bilanz der Bremer Polizei zur Osterwiese. Die Zusammenarbeit mit dem Veranstalter, privaten Sicherheitsdienst und den Schaustellern sei sehr kooperativ verlaufen, heißt es zudem in einer Pressemitteilung vom Sonntag.

Personen- und Jugendschutzkontrollen, Verstöße gegen die Marktordnung, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz... zählt die Polizei Beispiele für ihre tägliche Arbeit auf der Osterwiese auf. Hinzu kam wie immer das Einschreiten, wenn Verbote missachtet wurden, wie etwa zur Mitnahme von Flaschen, Fahrrädern und Hunden. In einem Fall ermittelt darüber hinaus die Kriminalpolizei: an einem Autoscooter-Fahrgeschäft sollen vier Jugendliche unsittlich berührt worden sein.

Erstmals war das Bayernzelt zu Gast auf der Osterwiese. Es war an mehreren Tagen sehr gut besucht, hauptsächlich von jungen Leuten, heißt es weiter in dem Polizeibericht. Dadurch sei für die Polizei eine neue, bis dato für die Osterwiese unübliche Lage entstanden. „So mussten an den relevanten Tagen nahezu sämtliche Polizeikräfte am Bayernzelt zusammengezogen werden, um frühzeitig sich anbahnende Konflikte zu unterbinden“, erläutert Polizeisprecherin Franka Haedke. Dies sei der Polizei durch umsichtiges, aber konsequentes Einschreiten in Zusammenarbeit mit den eingesetzten Sicherheitsdiensten gelungen. „So konnten größere Auseinandersetzungen verhindert werden.“