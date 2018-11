Friedrich Merz musste die "Karl-Carstens-Rede" in Bremen absagen. (Carsten Rehder/dpa)

Auch in Bremen zieht Friedrich Merz die Menschen an. Drei Tage bevor am 29. November die vorletzte von insgesamt acht Regionalkonferenzen stattfindet, sollte der gebürtige Sauerländer die 3. „Karl-Carstens-Rede“ im Parkhotel halten. Organisiert wird die Veranstaltung von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Das Interesse war riesig, über 1500 Personen wollten teilnehmen. Doch nun hat Merz den Termin „in Folge der Kandidatur um den Parteivorsitz der CDU“ abgesagt. Immerhin: Er hat versprochen, die Rede „zeitnah nachzuholen“, so der Landesbeauftragter der Konrad-Adenauer-Stiftung, Ralf Altenhof. (ema)