Die Gasthausbrauerei wird erweitert doch das Ambiente bleibt maritim und auch die Speisen des Friesenhofes werden weiterhin serviert. (Frank Thomas Koch)

Wo neulich noch „Friesenhof“ stand, prangt jetzt an dem markanten Backsteingebäude im Herzen der Innenstadt ein großes, feuerrotes Schild mit der Aufschrift „Schüttinger“. Die Handwerker sind dabei, der Inneneinrichtung den letzten Schliff zu verpassen. Küsten-Fans kommen auf ihre Kosten: Alles sieht noch viel maritimer aus als bisher, dafür sorgen viele Details. Aber auch die dominierende meerblaue Wandfarbe, die vortrefflich mit der Teakholz-Einrichtung harmoniert.

Freunde des Friesenhofes brauchen sich indes keine Sorgen zu machen: Das norddeutsch-friesisch ausgerichtete Traditions-Restaurant wird nach 45 Jahren nicht einfach so von der Bildfläche verschwinden. Der Plan von Hilko Otten, seit 20 Jahren Betriebsleiter im Friesenhof, war ein anderer: Die benachbarte Schüttinger Gasthausbrauerei, in der die Nachfrage der Gäste kaum noch bewältigt werden konnte, wird sich nun in Richtung des Friesenhof-Restaurant-Bereiches erweitern. Der Friesenhof firmiert also künftig unter dem Namen „Schüttinger Gasthausbrauerei“.

„Vor 30 Jahren sind wir, lange vor der Zeit des Craftbeers, mit Bremens erster Gasthausbrauerei an den Start gegangen. Im Prinzip ändert sich nicht viel, denn das Essen, das im Schüttinger serviert wird, kommt aus der früheren Küche vom Friesenhof“, erzählt Otten. Es werde auch im erweiterten Restaurant-Bereich des Schüttinger Bremer Friesenhof-Klassiker wie Backfisch geben – erweitert um etwas leichtere und modernere Speisen.

„Wir haben schon seit Jahren die Idee einer Umstrukturierung mit uns herum getragen und nun kurzerhand gesagt: Wenn nicht jetzt in der Zeit des zweiten Lockdowns, wann dann?“, berichtet der Betriebsleiter. Denn da ist er sich sicher: „Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit!“ Die Umgestaltung ging dann allerdings doch schneller als gedacht. Eigentlich waren die Umbauarbeiten auf vier Wochen angesetzt gewesen, aber Handwerker und Künstler seien schon nach der Hälfte der Zeit fertig gewesen, sagt Otten. So prangen an einer Säule verschieden braune Reliefs. Und auch die gepolsterten Bierbänke sind neu.

Dieses Jahr kein Weihnachtsbock

Eigentlich wäre die neue Schüttinger Gasthausbrauerei schon Anfang nächster Woche startklar. Der zweite Teil-Lockdown soll eigentlich Anfang Dezember enden. Eigentlich, denn Zweifel bleiben bei den Gastronomen angesichts der nach wie vor hohen Infektionszahlen mit dem Corona-Virus. „Wenn wir dürfen, werden wir natürlich Anfang Dezember öffnen“, sagt Hilko Otten. Auf den legendären Weihnachtsbock, der in der Adventszeit immer gern getrunken wurde, muss die geneigte Kundschaft allerdings verzichten. „Handgemachte Biere brauchen eben ihre Zeit, die lassen sich nicht mal eben im Handumdrehen produzieren“, sagt der Betriebsleiter.

Dafür habe er eine kleine Überraschung zur Neueröffnung in petto. Die, logisch, natürlich nicht verraten werden darf, sonst wäre es ja keine Überraschung mehr. Ansonsten sieht der Betriebsleiter mit Optimismus der Frühjahrs-Saison entgegen. Denn den Maibock, ja den werde es auf jeden Fall geben, sagt er. Komplimente hat Otten auch für seine Crew, die beim Umbau fabelhaft mitgezogen habe und nun ganz neu eingekleidet ist: „Ich bin echt stolz auf meine Leute, sie haben das Büfett selber gebaut“. Für in der Gastronomie Beschäftigte sei die Zeit alles andere als leicht: „Sie sind auf das Trinkgeld angewiesen“. Sobald Kurzarbeit angesagt sei, falle ein eklatanter Teil ihrer Einnahmen weg.

Dass die Planbarkeit auch bei den Lebensmittel-Einkäufen fehle, sei generell schwierig. Das Auf und Zu koste eben viel Geld und Energie, sagt Otten und ist sich da mit den Intendanten von Theatern, Konzert- und Opern-Häusern einig.