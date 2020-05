Unser Autor Philipp Jaklin erzählt in seinem "Corona-Tagebuch" davon, wie seine Familie den Alltag in Zeiten der Pandemie-Krise zu meistern versucht. (WESER-KURIER)

Schulen und Kitas im Notbetrieb, Eltern ins Homeoffice verbannt – über den Härtetest des Pandemie-Alltags in der Großfamilie mit vier Kindern (6, 10, 13 und 15 Jahre).

Das erste Mai-Wochenende haben wir unter zwei Mottos gestellt: 1. Unsere sympathische Hansestadt im Nieselregen genießen. 2. Digitale Entgiftung. Beides lässt sich sehr gut kombinieren. In Zeiten von Facetime-Sozialkontakten, Dauer­videokonferenzen und Fernbeschulung via Internet braucht das Seelenheil mehr denn je die ausreichende Dosis analogen Lebens. Deswegen gehen die Leute jetzt alle angeln. Noch nie habe ich in der Stadt so viele Angler gesehen. Oder wandern. Unsere Stiefel jedenfalls sind frisch geputzt und gewachst, für eine zünftige Tour durch den Nieselregen. Hinterher noch eine zünftige Runde Kartenspielen – fertig ist das Offline-Programm. Das Unglaublichste daran: Die Kids finden sie super, solche archaisch-zünftigen Sonntage.

Mehr zum Thema Corona-Tagebuch - Tag 39 Nähmaschinen-Andy kann helfen Wie die neuen Herausforderungen der Zeit das Technikverständnis der Familie voranbringen - und ... mehr »

Ach ja, genäht werden muss natürlich auch. Die ersten Prototypen selbst designter Familienmasken sind inzwischen per Hand entstanden. Wegen gewisser technischer Probleme bei den Produktionsmitteln, die für die Massenfertigung nötig sind. Ganz herzlichen Dank an alle Leser, die sich bei der Redaktion gemeldet und ihren 3/32-Zoll-Innensechskantschlüssel angeboten haben, der uns noch für die Reparatur von Omis alter Singer-Nähmaschine fehlt (oder gar ganze Ersatzgeräte). Wir hatten diesen Schlüssel schon online bestellt, zünftig in einem Fachgeschäft für Bogensport. Diesen Sonnabend müsste er geliefert werden. Manchmal doch ganz nützlich, das Internet.

Die nächste Folge erscheint am Mittwoch.