Eine verstärkte Belebung der Wallanlagen durch vereinzelte, mobile, kleinere kulturelle und niveauvolle gastronomische Angebote kann sich Stefan Storch, der Vorsitzende der Wall-Werbegemeinschaft, vorstellen. (Roland Scheitz)

Das Wallfest war Mitte Juni ein großer Erfolg. Die Flaneure tummelten sich dicht an dicht, gerade auch am verkaufsoffenen Sonntag, auf der abgesperrten Straße am Wall. Sehr zur Freude von Stefan Storch, dem Vorsitzenden der Wall-Werbegemeinschaft. „Es ist immer ein großes Familienfest für alle gesellschaftlichen Gruppen“, sagt er.

Nach dem Wallfest ist vor dem Wallfest. „Wir fangen bereits jetzt mit den Planungen für 2020 an“, erzählt er. Das binde außerhalb des regulären Geschäftes noch einmal zusätzliche Kräfte zu den ohnehin schon vorhandenen täglichen Herausforderungen der Arbeit rund um die Uhr. Das erste Wallfest wurde anlässlich der 200-Jahr-Feierlichkeiten der Anlage ausgerichtet.

Seit Jahren kooperiert die Wall-Werbegemeinschaft mit „La Strada“, dem internationalen Festival der Straßenkünste. Eine verstärkte Belebung der Wallanlagen durch vereinzelte, mobile, kleinere kulturelle und niveauvolle gastronomische Angebote könnte sich der Inhaber des Traditionsgeschäftes Rabe am Wall wie die anderen Anrainer auch, außerhalb der Festivalzeiten durchaus vorstellen. Denn die Infrastruktur sei ja bereits, beispielsweise beim „Napoli“ von Luigi Aprea, durchaus vorhanden. Angebote wie sie ähnlich in dem Hamburger Park Planten un Blomen zu finden sind.

„Ich weiß natürlich, dass der Wall ein Gartenkultur-Denkmal ist. Aber ein solches Denkmal rein museal zu behandeln und bloß anzuhimmeln bringt ja auch nichts. Man muss auch mit solch einem Denkmal leben“, betont er und fügt hinzu: „Weshalb sollte es nicht möglich sein, die Wasserläufe, ähnlich wie im Bürgerpark mit Ruderbooten zu beleben?“ Und auch eine kulturelle und/oder gastronomische Belebung des terrassenförmig angelegten Theaterberges am Wall, wo einst das alte, große Stadttheater stand, das nach einem Bombentreffer im Zweiten Weltkrieg in der Amtszeit von Bürgermeister Wilhelm Kaisen abgerissen wurde, könne er sich durchaus vorstellen.

Ansprüche und Probleme

„Die Kundschaft ist heute wesentlich anspruchsvoller geworden, was die Aufenthaltsqualität und den Genussfaktor angeht. Die Leute wollen beim Einkaufen etwas erleben und das nicht nur im gastronomischen Bereich“, weiß Stefan Storch. Ein Selbstgänger seien die ständig steigenden Touristenzahlen nicht, so seine Prognose. Und: Auf Dauer würde nicht unbedingt allein die Anziehungskraft des Weltkulturerbes Rathaus ausreichen. Die City habe viel zu lange stagniert. Und da hätten andere Städte Bremen inzwischen locker und in großem Tempo überholt. Nun wird im Herbst das Bettenhaus Heintzen vom Wall weg in die Nähe des Ärztehauses in Schwachhausen ziehen.

Seit dem Brand des Harms-Hauses vor vier Jahren und dem folgenden Abriss mussten die Kaufleute, die am Wall inhabergeführte Geschäfte betreiben in den vergangenen Jahren viel Geduld und Ausdauer aufbringen. Denn der Bauzaun vor dem abgerissenen Harms-Gebäude beeinträchtigte die Flaniermeile in der vormaligen 1-A-Lage im Grünen doch erheblich. „Das Vertrauen der Kundschaft ist kostbar, wir müssen es uns Tag für Tag mit unserer Authentizität und Expertise neu erarbeiten“, betont Storch.

Der Vorsitzende der Wall-Werbegemeinschaft moniert zudem, dass es der öffentlichen Hand, sprich der Politik, oft genug an der nötigen Sensibilität fehlen würde. Die Einzelhändler mit ihrem sehr besonderen Angebot, das einen deutlichen Kontrapunkt zur Massenware setzt, fühlten sich oft genug allein gelassen. Und, betont Storch, es dauerte eben oftmals alles viel zu lang.

Er würde sich wünschen, dass der neu eingeführte Ordnungsdienst nicht nur sporadisch in der Innenstadt und am Wall vorbei kommen würde. Eine regelmäßige Präsenz würde dazu führen, dass Übertretungen wirkungsvoller geahndet werden könnten. Erschwerend hinzu käme, dass es lediglich einen einzigen öffentlichen Mülleimer am Wall gebe. Zumal, auch das unterstreicht der Vorsitzende, dem Wallfest behördlicherseits strikte Auflagen in puncto Sicherheit und Sauberheit gemacht werden. Da wäre es schon geboten, nicht mit zweierlei Maß zu messen.

Ordnungsdienst und Sensibilität

Stichwort Ordnungsdienst: Als frustrierend empfinden die Geschäftsleute, die sich in der Wall-Werbegemeinschaft zusammengeschlossen haben, auch Vandalismus-Tendenzen, wenn etwa die kleinen Buchsbäume aus den liebevoll bepflanzten Blumenkästen herausgerissen und gestohlen oder die Blumenkästen vollgemüllt werden, bilanziert der Vorsitzende der Werbegemeinschaft.

Stichwort Sensibilität: Die Werbegemeinschaft vermisse zuweilen Stützungsmaßnahmen seitens des Senats, um Lagen nicht einfach wegbrechen zu lassen. „Irgendwann ist auch die Kraft der Kaufleute endlich“, betont der Vorsitzende der Werbegemeinschaft. Denn noch ist der Neubau eines niveauvollen Geschäftshauses auf dem ehemaligen Harms-Gelände noch nicht einmal gegründet. Bis er fertig gestellt ist, dürften gut und gerne noch einmal zwei Jahre ins Land ziehen. „Aber die Bremer sind zäh. Und wir freuen uns jetzt auf etwas schönes Neues“, unterstreicht Stefan Storch.