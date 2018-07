Viereinhalb Milliarden Menschen weltweit haben keinen Zugang zu sauberem Wasser und zu Sanitäranlagen. 2015 hat die Uno nun ein Gesetz verabschiedet, dessen verpflichtendes Nachhaltigkeitsziel es ist, den betroffenen Menschen bis 2030 eben diesen direkten Zugang zu sauberem Wasser und einer geregelten Abwasserentsorgung zu ermöglichen. 100 Staaten haben dieses Gesetz ratifiziert. "Das ist ein Paradigmen-Wechsel in der internationalen Politik. Die Uno hat inzwischen eine eigene Nachhaltigkeitsagentur eingesetzt, deren Aufgabe es ist, die Umsetzung dieser Ziele auf nationaler Ebene zu überprüfen", erzählt Hartmut Roder, Senior Consultant bei "Borda".

Und hier kommt jene Nichtregierungsorganisation ins Spiel, die vor mehr als 40 Jahren in Bremen gegründet wurde. Die rund 400 Mitarbeiter, lediglich rund 60 davon sind in Bremen tätig, bauen als hochqualifizierte Ingenieure dezentrale Wasser- und Abwasser-Anlagen in aller Welt. Die Zusammenarbeit mit Afrika, Asien und Indien laufe hervorragend, sagt Hartmut Roder. Inzwischen sind mehr als 3000 Wasser- und Abwasser-Anlagen von "Borda" in Dritt-Welt-Staaten und Schwellenländern, aber auch in den Notaufnahmelagern für Geflüchtete beispielsweise in Jordanien und im Nordirak installiert worden. Nur Afghanistan und Syrien seien bislang zu unsicher für diese Aktionen, sagt er. Bislang leiden allein in Asien 60 Prozent aller Menschen an Durchfallerkrankungen wie Chlorea oder Typhus, so Roder und er fügt hinzu: "Die Bekämpfung ist ein Wettlauf mit der Zeit!"

Der langjährige Leiter der Handelskundeabteilung des Übersee-Museums war mehr als 16 Jahre ehrenamtlich im Vorstand von "Borda" tätig und ist nun nach seiner Pensionierung Senior Consultant. Die Mission des promovierten Historikers: Die Arbeit von "Borda" bekannter zu machen und bei vermögenden, philantrophisch gesonnenen Bremer Unternehmen, zivilgesellschaftlichen Organisationen wie den Lions und Rotary Clubs, aber auch Privatpersonen Geld für die gute Sache zu sammeln. Spenden sind steuerlich begünstigt. Denn die Kosten für Instandhaltung und Inspektion der installierten Anlagen könne die Nichtregierungs-Organisation nicht aus eigener Kraft tragen, betont der Senior Consultant: "Wir geraten an den Rand unserer Existenzsicherung" und er fügt hinzu: "Dazu sollte man wissen, dass Rotarier 1977 auch zu den Mitbegründern von Borda zählten. Eine der ersten Großtaten des frisch gegründeten Rotary-Clubs war 1907 die Einrichtung öffentlicher Toiletten in Chicago".

Eines sei indes klar: In den Anrainer-Staaten rund um das Mittelmeer säßen rund 25 Prozent von 380 Millionen Menschen auf gepackten Koffern. Ihr Ziel: Europa. "Das ist kein Wunder, denn oftmals ist die Situation in ihren Heimatländern so desolat und verzweifelt, dass sie keinerlei Hoffnung sehen", betont er. Der Historiker sieht weitere Fluchtursachen zudem als Ergebnis der US-amerikanischen Kriege. Nun gelte es, diese Fluchtursachen zu bekämpfen, vor Ort die nötige, lebenswerte Infrastruktur zu schaffen und den Menschen, Stichwort Hilfe zur Selbsthilfe, eine Möglichkeit des Broterwerbs zu geben. "Nachhaltige und langfristige Hilfe ist eine soziale, ökonomische und politische Notwendigkeit", betont der Senior Consultant und erinnert daran, dass Deutschland als Exportweltmeister auf andere Länder und Absatzmärkte angewiesen sei.

Denn, so erstaunlich sich das auf den ersten Blick anhören mag, Abwasser und Fäkalschlämme seien ein Wirtschaftsgut, erläutert Roder. "Bedauerlicherweise landen Fäkalschlämme immer noch zu rund 80 Prozent in der Umwelt", berichtet er. Sollte sich das nicht ändern, sei die Prognose, dass mehr als 1,8 Millionen Menschen in naher Zukunft daran sterben werden, so das Ergebnis der Fäkalschlamm-Konferenz, die alle zwei Jahre durchgeführt wird. Im nächsten Jahr werden sich 1500 internationale Experten und Minister treffen, um an der Elfenbeinküste zu tagen.

Auf die Beseitigung von Fäkalschlämmen, gerade in der südlichen Hemisphäre, hat sich "Borda" als Fachorganisation für Sanitärversorgung spezialisiert. Die Nichtregierungs-Organisation arbeitet mit viel Know-how an Lösungen für Menschen auf allen Kontinenten. Dünger sei das Star-Produkt der Abwasser-Behandlungsanlagen, die 1995 dezentralisiert wurden, erläutert Roder. Das Biogas werde in einem Reaktor durch einen Filter geleitet und mechanisch gereinigt. Die übrig bleibenden, festen Stoffe werden zu Dünger verarbeitet. Schon heute verkaufen sogenannte Fäkalschlamm-Unternehmer diesen Dünger vor Ort an Bauern. "Wie überhaupt durch Abfallbeseitigung wie durch die Trennung und die Abfuhr von Müll und Plastikmüll Jobs entstehen", betont er. Zudem hätte sich in dem indischen Neu-Delhi eine ganze Industrie zur Konstruktion sogenannter Widder entwickelt. So werden hydraulische Stoßpumpen bezeichnet, mit deren Hilfe sich aus bis zu 100 Metern Tiefe Wasser hochpumpen ließe. Sie kommen bevorzugt in China und Vietnam zum Einsatz.