Weiterhin auf Widerruf unterwegs in Bremen: E-Scooter. (Markus Scholz / dpa)

Elektro-Scooter gewerblicher Verleiher sind in Bremen bis auf Weiteres auf Widerruf unterwegs: Die Sondernutzungserlaubnisse der beiden Unternehmen, die in der Stadt mit insgesamt bis zu 1000 Rollern am Start sind, werden ab dem 1. Februar zunächst für weitere drei Monate befristet.

Hintergrund ist der Unfall eines blinden Mannes aus der Bremer Neustadt, der im Sommer über zwei umgekippte Leihroller eines der Unternehmen gestürzt war und sich schwer verletzt hatte. Die erste Genehmigungsphase für die Elek­trokleinstfahrzeuge lief nach einem Jahr Betrieb zum Ende November aus.

Mehr zum Thema Seit Juni 2019 zugelassen 1570 Unfälle - Mehr Sicherheit für E-Scooter gefordert Sie sind klein und schnell: Seit Mitte 2019 dürfen E-Scooter auf den Straßen umher flitzen. Nun liegen neue Unfallzahlen vor. Experten sehen ihre Warnungen bestätigt. mehr »

Die Anwälte des Neustädters klagen vor dem Verwaltungsgericht Bremen darauf, diese Erlaubnis im Nachhinein als fehlerhaft für ungültig zu erklären. Wie das Verwaltungsgericht bestätigt, ist das Verfahren anhängig. Wann eine Entscheidung zu erwarten ist, sei nicht abzusehen, sagt Gerichtssprecherin Verena Korrell. „Die Klage steht noch ganz am Anfang.“

Grüne fordern feste Parkzonen

Der Betrieb war zunächst bis Ende Januar statt für ein weiteres Jahr genehmigt worden. Die zweite Fristverlängerung, so das Innenressort, solle sicherstellen, dass das Schlichtungsstellenverfahren beim Bremer Behindertenbeauftragten Arne Frankenstein eingeleitet werden könne. Dies habe das Verwaltungsgericht vorgeschlagen. Ziel sei es, künftige Sondernutzungserlaubnisse für Leih-Elektroroller so zu gestalten, dass „Konfliktfelder gemeinsam mit allen Betreibern“ umgangen werden könnten, sagt Thomas Hiby, einer der Anwälte des verunglückten Neustädters. Frankenstein und die Grünen-Fraktion hatten bereits gefordert, für E-Roller feste Parkzonen einzurichten.

Dieser Tage hat Anwalt Hiby nach eigenen Angaben die Zivilklage gegen den Betreiber der umgekippten Roller beim Landgericht München eingereicht. Es geht um Schadenersatz und Schmerzensgeld für seinen Mandanten.