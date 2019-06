Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne). Bremen hat sich auf Bundesebene für die Fristverlängerung eingesetzt. (WAGNER/dpa)

36 Menschen aus Bremen, die Leid und Unrecht in der Psychiatrie und in Einrichtungen der Behindertenhilfe erlitten haben, haben bislang finanzielle Unterstützung aus der „Stiftung Anerkennung und Hilfe“ erhalten. Insgesamt wurden nach Angaben der Gesundheits- und Sozialbehörde 318.000 Euro ausgezahlt. Die Frist für Anträge an die Stiftung, die von Bund, Ländern und Kirchen getragen wird, ist nun um ein Jahr bis zum 31. Dezember 2020 verlängert worden.

Anlass ist nach Auskunft der Behörden, dass deutlich mehr Menschen im kleinsten Bundesland Ansprüche geltend machen könnten. Rein rechnerisch wären das nach einer Forschungsstudie etwa 970 Frauen und Männer in Bremen. Bis zu 14.000 Euro je Einzelfall können von der Stiftung ausgezahlt werden.

Mehr zum Thema Klinikum Bremen-Ost Missstände in der Psychiatrie In der Forensischen Psychiatrie des Klinikums Bremen-Ost soll es immer wieder zu Missständen ... mehr »

„Wir möchten erreichen, dass möglichst viele zu ihrem Recht kommen. Niemand sollte aus Unwissenheit oder Scham auf die Unterstützungsleistungen verzichten müssen“, sagte Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne). Kinder und Jugendliche hätten in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe und in der Psychiatrie Leid und Unrecht erfahren. Festgestellt sei das für die Jahre 1949 bis zur Psychiatriereform 1975 in der Bundesrepublik Deutschland sowie für die Jahre 1949 bis zum Ende der DDR im Jahr 1990.

Familienangehörige sind gefragt

„Viele Betroffene leiden noch heute unter den Folgen ungerechtfertigter Zwangsmaßnahmen, Strafen oder Demütigungen“, sagte Stahmann. Und viele müssten bis heute finanzielle Einbußen hinnehmen, weil sie gearbeitet hätten, ohne dass dafür Beiträge in die Rentenkasse gezahlt worden seien. Unterstützung könnten auch Betroffene erhalten, die zwischen dem 14. Lebensjahr und der Volljährigkeit in einer solchen Einrichtung gearbeitet haben oder von dieser als Arbeitskraft zu anderen Betrieben oder Einrichtungen geschickt wurden.

Ihren Aufruf richten die Bremer Behörden vor allem an Familienangehörige, rechtliche Betreuer sowie Mitarbeiter von Einrichtungen der Behindertenhilfe und Psychiatrie oder in Wohn- und Pflegeheimen für Senioren und an private Vertrauensmenschen Betroffener. Die Verlängerung der Antragsfrist sei unter anderem auf eine Initiative Bremens zurückgegangen. „Die Verlängerung soll sicherstellen, dass möglichst viele Menschen von den Möglichkeiten der Stiftung erfahren. Ich hoffe, dass die Betroffenen von ihrem Umfeld aktiv unterstützt werden“, sagte Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD).

Mehr zum Thema Zweifel an den Fortschritten Bremer Psychiatrie in der Kritik In einer Sondersitzung hat sich die staatliche Gesundheitsdeputation der Frage gewidmet, wie sich ... mehr »

Beratung bei den Anträgen bietet das Amt für Versorgung und Integration, eine aus Stiftungsmitteln finanzierte und unabhängige Anlaufstelle. Sie ist unter Telefon 361 52 92 erreichbar. Die Stiftung selbst ist außerdem montags bis donnerstags von 8 bis 20 Uhr unter der gebührenfreien Nummer 0800/221 22 18 erreichbar. Weitere Infos unter stiftung-anerkennung-und-hilfe.de.