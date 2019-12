Ist Heiligabend ein Sonntag, sollen die Geschäfte in Bremen geschlossen bleiben. (Sebastian Gollnow/dpa)

Fällt der 24. Dezember auf einen Sonntag, bleiben die Geschäfte geschlossen. Diese Änderung des Bremischen Ladenschlussgesetzes ist Bestandteil einer Beschlussempfehlung der staatlichen Deputation für Gesundheit und Verbraucherschutz an den Senat. Darüber hinaus soll der bis 31. März 2020 befristete sogenannte zusätzliche Verkauf an Bremerhavener Ausflugsorten – Alter Hafen, Museumshafen, Klimahaus und Weser – um drei Jahre verlängert werden. Der Schnoor und die Böttcherstraße in Bremen werden gesondert betrachtet.

Die Bremerhavener Gegebenheiten regelt ein eigener Gesetzesparagraf. Als Ausflugsort mit besonders starkem Fremdenverkehr ist für den genannten Bereich geregelt, dass an maximal 20 Sonntagen pro Jahr ein erweitertes Angebot an Waren verkauft werden darf, „die für die touristische Nutzung von Bedeutung sind“, wie es im Ladenschlussgesetz heißt. Zuvor wären sogar zusätzliche vier Sonn- und Feiertage entsprechend der Markt- und Messereglung infrage gekommen. Was dies betrifft, gestattet die Ausnahmeregelung zur Sonntagsöffnung jeder Verkaufsstelle die Öffnung an jährlich höchstens vier Sonn- und Feiertagen.

Mehrere Bewertungskriterien sind dafür zu erfüllen: Vorausgesetzt werden überregionale Bedeutung, der zu erwartende „beträchtliche Besucherstrom muss durch die Veranstaltung selbst ausgelöst werden“, und eine räumliche Abgrenzung unter Berücksichtigung des Besucherstroms ist vorgeschrieben.

Mediterraneo im Wandel

Hintergrund der weiteren Befristung der Ausflugsorte-Regelung für Bremerhaven sei die ungewisse Zukunft des Einkaufszentrums Mediterraneo, das neben dem Deutschen Schifffahrtsmuseum und zwischen Weser und Altem Hafen mitten im touristischen Zentrum der Seestadt steht. Die unter Leerständen leidende und im Stil eines Mittelmeer-Küstendorfs gestaltete Shopping-Mall, könnte zukünftig ein Outlet-Center werden. Erste Planentwürfe seien im Sommer vorgestellt worden, sagt Magistratssprecher Volker Heigenmooser. Eine sichtbare Verwandlung im großen Stil kann er gegenwärtig aber nicht bestätigen.

Das Mediterraneo und die Stationen des Ausflugsorts müssten dann getrennt betrachtet werden, sagt die Sprecherin der Deputation, Ilona Osterkamp-Weber (Grüne). Die Voraussetzungen für touristische Anziehungspunkte seien im Fall der Umwandlung nicht mehr gegeben. Das Gesetz zur Änderung des Bremischen Ladenschlussrechts sei zwar „durchgewunken“ worden. „Linke, SPD und wir werden aber auf jeden Fall über den Punkt Outlet-Center debattieren“, kündigt Osterkamp-Weber an. Aktuell befinde sich das Einkaufscenter im Umgestaltungsprozess. „Da der endgültige Charakter noch nicht abzusehen ist“, hatte es in der Vorlage zur Sitzung in der vergangenen Woche geheißen, werde die erneute Befristung empfohlen.

Konsens in der Stadtgemeinde

In der Stadtgemeinde Bremen haben sich Kirchen, Einzelhandel, Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Gesundheitssenatorin auf ein Konzept verständigt, das Öffnungen „an höchstens neun Sonntagen mit insgesamt maximal 15 Veranstaltungen“ vorsieht. Welche das werden, entscheidet der Senat. In Bremerhaven ist der Magistrat dafür verantwortlich.

Mit dem empfohlenen Ende der Ladenöffnung zum Verkauf von Leben- und Genussmitteln von zehn bis zwölf Uhr, wenn Heiligabend auf einen Sonntag fällt, würde eine Verordnung aus dem Jahr 1961 abgeschafft. Zuletzt, am Sonntag, 24. Dezember 2017, hätten die Geschäftsleute von dieser Regelung bereits keinen Gebrauch mehr gemacht. Die alte Verordnung sei „vor dem Hintergrund veränderter Lagerungsmöglichkeiten von Lebensmitteln nicht mehr erforderlich“.