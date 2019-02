So schön schlängelt sich das Band der Krokusse entlang der Franz-Schütte-Allee in Oberneuland. (Christina Kuhaupt)

Wie heißt es so schön in Eduard Mörikes Gedicht „Er ist‘s“: Frühling lässt sein blaues Band, wieder flattern durch die Lüfte . . .

Nicht nur das Wetter hat sich in den vergangenen Tagen in Bremen von seiner besten und frühlingshaften Seite gezeigt. Auf Feldern und Wiesen haben sich zudem Krokusse und andere Frühblüher in ihrer vollen Pracht entfaltet.

Besonders schön ist das jetzt wieder entlang der Franz-Schütte-Allee in Oberneuland zu sehen, wo eine Frühblühergattung der Schwertliliengewächse für einen grandiosen Blickfang sorgt. Gemeint sind, klar, die Krokusse. Eine Million sollen es sein, die in Oberneuland ein leuchtendes Band bilden.

Mit dem ersten Aufblühen der Krokusse und Co. hat der Frühling also phänologisch schon mal begonnen. Und der meteorologische Beginn dieser schönen Jahreszeit ist ja auch nicht mehr weit - am 1. März ist es soweit.