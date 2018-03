Die Chefärzte Christian Pox und Wolfgang Sendt vom St. Joseph-Stift klären an einem Aktionstag in einem überdimensionalen Darmmodell über die Krebserkrankung auf. (Christina Kuhaupt)

Christian Pox ist leicht außer Atem, als er im Foyer des Krankenhauses St. Joseph-Stift ankommt. „Entschuldigung“, sagt der Leiter des Darmkrebszentrums und Chefarzt der medizinischen Klinik, „ich komme gerade von einer Darmspiegelung.“ Das passt geradezu perfekt in ihren Ablaufplan – schließlich haben Pox und sein Kollege Wolfgang Sendt, Chefarzt der Klinik für Allgemein-und Viszeralchirurgie, im Vorfeld des sogenannten Darmkrebs-Monat März zu einer Führung durch ein raumhohes Modell des menschlichen Verdauungstraktes eingeladen.

Auf dem Weg durch das Modell informieren zehn Stationen multimedial über verschiedene Krankheitsformen und erklären den Besuchern in höchst anschaulicher Weise, was Darmkrebs ist, wie man ihn frühzeitig erkennt. Sie zeigen auch, was getan werden muss, um ihn zu behandeln und wie man der zweithäufigsten Krebserkrankung in Deutschland effektiv vorbeugen kann.

In Deutschland erkranken nach Angaben des Robert-Koch-Instituts jedes Jahr rund 35 400 Männer und etwa 30 000 Frauen an Darmkrebs. Überwiegend tritt die Erkrankung ab dem 50. Lebensjahr auf. Das Durchschnittsalter liegt bei Männern bei knapp 69 Jahren, bei Frauen mit 75 Jahren schon erheblich höher. „Ungefähr jeder sechzehnte Deutsche ist von der Diagnose Darmkrebs betroffen“, sagt Sendt. „Rund 30 000 Menschen sterben jährlich an den Folgen der Erkrankung.“

Späte Symptome

Früherkennung ist ein wichtiges und gerade bei Darmkrebs sehr effektives Instrument, um die Krebserkrankung zu verhindern. „Darmkrebs bemerkt man in der Regel erst, wenn die Erkrankung weit fortgeschritten ist“, sagt Chefarzt Pox. „Der Krebs wächst und verursacht lange Zeit überhaupt keine Beschwerden.“ Erst später komme es zu Symptomen wie länger anhaltendem Durchfall, blutigem Stuhlgang oder krampfartigen Bauchschmerzen. „Das nennen wir Spätzeichen“, erklärt Pox. „Meistens hat sich der Krebs dann bereits in alle Schichten der Darmschleimhaut ausgebreitet.“

Das überdimensionale Modell eines Darmabschnitts soll plastisch und anschaulich in die Materie einer ansonsten sehr abstrakten Thematik einführen. Auf etwa 20 Metern Länge wird nicht nur Wissenswertes und Interessantes zum Hochleistungsorgan Darm vermittelt, sondern auch die Entwicklungsstadien der Vorstufen von Darmkrebs gezeigt.

Darüber hinaus sehen die Besucherinnen und Besucher entzündliche Darmerkrankungen und lernen vieles über die rechtzeitige und richtige Vorsorge. „Das Modell belehrt nicht und macht auch keine Angst“, versichert Sendt, „sondern es befriedigt durch seine Begehbarkeit auch unsere kindliche Neugierde und weckt hoffentlich das Interesse an einem eigentlich zu Unrecht viel zu wenig beachteten Körperteil.“

Neben Führungen unter Leitung der beiden Experten konnten sich die Besucher an dem Aktionstag auch in Vorträgen informieren. Die Ärzte referierten über krankhafte Veränderungen der Darmschleimhaut sowie über Möglichkeiten der Vorsorge, Diagnostik und Nachsorge von Darmkrebs. Und sie beantworteten die vielen Fragen der Besucher zum Thema.

Vernünftige Ernährung

Als eines von insgesamt drei von der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) zertifizierten Darmkrebszentren in Bremen zeichnet sich das St. Joseph-Stift – ebenso wie das Klinikum Bremen-Mitte oder das Diako – dadurch aus, dass ärztliche und nicht-ärztliche Fachgruppen, die mit der Behandlung von Darmkrebs befasst sind, in einem übergreifenden Netzwerk von Experten zusammengeschlossen sind.

„Das bedeutet kurze Wege für die Patienten“, erklärt Pox. Er untersucht Patienten nach der zwingend erforderlichen Überweisung durch den jeweiligen Hausarzt. Dann nimmt er in der Regel zunächst eine Darmspiegelung sowie einen Test auf verstecktes Blut im Stuhl vor. Sollten bei diesen Untersuchungen neben den nicht gefährlichen, gutartigen Polypen weitere, bösartige Geschwüre entdeckt und nicht mehr ambulant abgetragen werden können, leitet er sie an den Chirurgen weiter, der diese Geschwüre schließlich operativ entfernt.

Um Darmkrebs effektiv vorzubeugen, raten die Experten dazu, unter anderem auf eine vernünftige Ernährung zu achten, nicht zu rauchen und sich ausreichend zu bewegen. Zudem sollten Frauen ab dem 55. und Männer ab dem 50. Lebensjahr alle fünf bis zehn Jahre zur Vorsorge gehen. „Das kann Leben retten“, appelliert Sendt an die Eigenverantwortung. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen in der Regel die Kosten für die Vorsorgeuntersuchung. „Es kann allerdings auch eine familiäre Vorbelastung vorliegen“, betont Pox, „eine genetische Veranlagung ist nur ein weiterer Grund, sich möglichst frühzeitig untersuchen zu lassen.“