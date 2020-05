Geröstetes Landbrot gibt es bei „Juli liebt Kaffee“. (Temi Tesfay)

An gewöhnlichen Tagen ist das im Hulsbergviertel gelegene Lokal „Juli liebt Kaffee“ ein beliebter Anlaufpunkt für Brunch- und Kaffeefreunde. In diesen Zeiten bietet Inhaberin Julia Soller ein reduziertes To-Go-Menü an. Auf dem Programm: belegte Landbrote, hausgemachter Kuchen – und natürlich Kaffee.



Was es gab: Geröstetes Landbrot „Francesco“ mit selbst gemachtem Pesto, Walnüssen, Rucola, Kirschtomaten und Büffelmozzarella (9,50 Euro); geröstetes Landbrot „Tel Aviv“ mit hausgemachtem Tomaten-Hummus, frischer Gurke, Kürbis- und Walnusskernen sowie schwarzem Sesam (7,90 Euro); hausgemachter Cheesecake mit Beerenpüree (3,70 Euro); hausgemachter Apfelkuchen (3,70 Euro).

Notiz: Die Speisen können direkt verzehrt werden. Das Landbrot „Tel Aviv“ ist vegan. Nach Möglichkeit werden auch weitere Wünsche berücksichtigt. Aufpreis bei glutenfreien Broten: ein Euro.

Was es noch gibt: Neben einer weiteren Stullen-Variante mit pochiertem Ei (9,50 Euro) gibt es derzeit noch eine hausgemachte Müsli-Mischung mit Bio-Joghurt oder vegan mit Soja-Drink. Zusätzlich wird ein wechselnder Mittagstisch angeboten.



Wie bestellt werden kann: Die Speisen können vor Ort abgeholt werden und sind plastikfrei verpackt. Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 10 bis 16 Uhr. Telefon 04 21 / 43 38 15 23, Am Schwarzen Meer 13, 28205 Bremen, www.juliliebtkaffee.de.

Zur Person

Temi Tesfay hat Hunger auf Bremen. Auf seinen wöchentlichen Streifzügen durch die heimische Gastroszene hat er schon viele Küchen, Köche und kulinarische Schätze der Stadt kennen gelernt. Unter dem Titel „Mahlzeit Bremen“ schreibt er außerdem einen Foodblog.

Weitere Informationen

Für seine Tischgespräche trifft Temi Tesfay normalerweise Gastronomen in Bremen und Umgebung und testet deren Gerichte. Wegen der Corona-Pandemie sind Restaurants und Cafés derzeit aber geschlossen, viele bieten aber Lieferservice und To-Go-Gerichte an. In den kommenden Folgen der Tischgespräche probiert Temi Tesfay sich durch einen Teil des außergewöhnlichen Angebots und stellt es unter dem Motto „Tischgespräch – Eat@Home“ vor.