Dieser Erfolg hat die Mitglieder des Vereins „Frühlingserwachen“ und damit auch Sebastian Föll aus Bremen total überrascht – und wahnsinnig gefreut: Im Wettbewerb um den Deutschen Integrationspreis hat das Projekt Frühstücksbus auf der Crowdfundingplattform „Startnext“ 1031 Unterstützer überzeugt und ist von 44 Teilnehmern am Onlinewettbewerb auf dem dritten Platz gelandet. Damit sind 15 000 Euro Preisgeld der ausrichtenden Hertie-Stiftung verbunden.

„Wir haben spannende Wochen durchgemacht“, sagt Sebastian Föll. Der 24-Jährige aus dem Steintor ist über eine Schulfreundin auf den Verein „Frühlingserwachen“ gestoßen und steht voll hinter dessen Zielsetzung: für eine weltoffene und tolerante Gesellschaft eintreten und durch diverse Aktivitäten den Dialog und das gegenseitige Verständnis fördern. „Ich sehe Bremen als Stadt, in der das Thema Vielfalt eine extrem große Rolle spielt“, findet der Student. „Das will ich erhalten und fördern“, erklärt er sein großes Interesse an dem Projekt Frühstücksbus.

Dahinter verbirgt sich ein neuer mobiler Ort für Begegnungen, an dem sich jeder willkommen fühlt. Der Frühstücksbus steuert eine Woche lang sieben wechselnde Standorte in einer Stadt an, um Passanten zu einem kostenlosen Frühstück mit frisch belegten Brötchen und Kaffee zu Gesprächen einzuladen. Das Projekt soll nach Auskunft von Lena Reiner als Vorstandsmitglied des Vereins „Frühlingserwachen“ zeigen, „wie respektvolle Begegnung auch dann gelingen kann, wenn sich zwei Menschen gegenüber stehen, die völlig andere Meinungen, Weltbilder, Glauben und Migrationsgeschichten haben.“

Motivationsschub durch gute Platzierung

Die sehr gute Platzierung und der Zuspruch der Unterstützer beim Integrationspreis bringen für Sebastian Föll einen großen Motivationsschub mit sich. Schließlich sollen mit dem Preisgeld nach seiner Kenntnis zum einen die Gründung neuer Lokalgruppen finanziert, zum anderen eine Teilzeitstelle für den Verein „Frühlingserwachen“ zur Betreuung der neuen Gruppen während der Gründungsphase geschaffen werden.

Einen Frühstücksbus wollen Föll und vier Mitstreiterinnen und -streiter, die unterschiedlich alt sind, aus verschiedenen Berufssparten kommen und damit das Kernteam der Bremer Lokalgruppe bilden, „möglichst zum Herbst hin“ auch hier auf Tour schicken. Dafür braucht es nach Einschätzung des 24-Jährigen mindestens vier bis sechs Wochen konkrete Planung. „Das ist ziemlich schwierig, das nur zu fünft zu gestalten“, sagt Sebastian Föll. „Das müsste schon eine Gruppe um die 15 Leute sein – oder mehr. Deshalb suchen wir nun Aktive, die Lust haben, mitzumachen.“

Interessierte bräuchten keine besondere Erfahrung, betont Föll. Bevor der Frühstücksbus in Bremen auf Tour geht, bietet der Verein „Frühlingserwachen“ ein von einem erfahrenen Coach konzipiertes Kommunikationstraining an. Es basiert auf den Erfahrungen mit dem Frühstücksbus in der Pilotkommune Friedrichshafen am Bodensee, wo das mobile Dialogformat nach Auskunft von Lena Reiner bis zu 700 Menschen innerhalb einer Woche erreicht. Außerdem wird in dem Workshop eine respektvolle Begegnung auf Augenhöhe trainiert – ganz gleich, mit welchen Weltanschauungen die Ehrenamtlichen konfrontiert werden.

Als weitere konkrete Unterstützung des Bremer Kernteams nennt Reiner ein Starterpaket, das ebenfalls mit dem Preisgeld finanziert werden soll. Es beinhaltet ein Busbanner, das jedes handelsübliche Fahrzeug in einen Frühstücksbus verwandelt, und Infomaterialien über das Projekt und seine Ziele.

