Ralph Saxe (Christina Kuhaupt)

Im Falle der Gartenstadt Werdersee, Hansalinie und Galopprennbahn hat die Bürgerschaft über den Willen der Beiräte hinweggestimmt. Sollten Beiräte bei solch wichtigen Entscheidungen nicht mitbestimmen?

Ralph Saxe: „Jeweils hat es Veränderungen an diesen Plänen nach der Beiratsbeteiligung gegeben. Wir müssen zwischen Beteiligungsrechten und Entscheidungsrechten unterscheiden. Beteiligung heißt nicht, dass zu 100 Prozent, das umgesetzt wird, was die Beiräte wollen – zum Beispiel ein Baugebiet oder eine Straßenbahn verhindern. Ausreichend bezahlbarer Wohnraum oder guter öffentlicher Nahverkehr können ein Wert für die ganze Stadt sein, der nicht identisch mit den Wünschen eines Stadtteils sein muss. Beiräte und Bürgerschaft haben unterschiedliche Rollen.

Die Bürgerschaft muss die Interessen der Gesamtstadt wahren, die Beiräte sind in erster Linie dem Wohle ihrer Stadtteile verpflichtet. Das hat also nichts mit mangelndem Weitblick, sondern mit anderen Perspektiven zu tun. Ich war selbst vier Jahre Sprecher eines Beirates. Da ist viel Fachwissen und regionale Kompetenz vorhanden.

Es bedeutet, vor solchen Prozessen klar zu machen, woran beteiligt wird und was möglicherweise Grenzen sind. Die Vorab-Informationen sind im Sinne von Transparenz wichtig. Dafür gibt es Vorhabenlisten. Beteiligung beinhaltet die Veränderung von Vorhaben. Wenn es Mitentscheidung gibt, bedarf es eines klaren Verfahrens bei Differenzen: Moderation, Mediation und wer am Ende nach Abwägung entscheidet.

Wichtig ist die frühzeitige Transparenz über die geplanten Planungsvorhaben. Die Beiräte haben eine starke Stellung bei diesen Vorhaben, weil wir intensiv mit den Beiräten interagieren und kommunizieren. Das hat sich seit meiner Zeit als Beiratssprecher deutlich verbessert. Die Novellierungen des Beirätegesetzes haben die Funktion von Beiräten gefestigt und werden sie weiter festigen. In der Bauleitplanung kann ich mir aber eine gestärkte Funktion vorstellen.

Beiräte haben eine Art Vetorecht, wo sie Entscheidungsrechte haben. Will man das ausweiten, muss man die Entscheidungsrechte ausweiten. Es sollte in einer repräsentativen Demokratie transparent und klar sein, wer am Ende eines Verfahrens entscheidet, ob nun Beirat oder Stadtbürgerschaft.

Auch die Beiräte sind demokratisch gewählt und gehören zur repräsentativen Demokratie. Für die direkte Demokratie haben wir Volksentscheide, Volksbegehren sowie Volksentscheidebegehren und dafür haben wir die Hürden gesenkt. Die Instrumente dürfen gerne häufiger genutzt werden. Das bringt Schwung und Leben in die Stadtbürgerschaft.

Frühzeitige Transparenz ist wichtig. Wir haben vorbildliche und ausgezeichnete Beteiligungsverfahren hinbekommen, wie zum Beispiel beim Verkehrsentwicklungsplan. Beteiligung spart am Ende Zeit und schafft mehr Zufriedenheit. Das Vorurteil mag da sein. Ich erlebe bei diesen Prozessen aber, dass selten etwas so bleibt wie es eingebracht wurde. Kompetenter und verantwortlicher Druck von außen durch die Bürger bewirkt Veränderungen, wo Spielräume vorhanden sind.

Zur Person

Ralph Saxe

ist Mitglied der Baudeputation und Sprecher der Grünen Fraktion für Beiräte, Bürgerbeteiligung, Demokratie, Klimapolitik und Verkehr. Bis 2011 gehörte er dem Beirat Schwachhausen an.