Als Reaktion auf den Terroranschlag von Straßburg mit zwei Toten und zwölf Verletzten wird die Polizei Bremen ihre Präsenz auf dem Weihnachtsmarkt ab diesem Donnerstag erhöhen. „Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme“, betont Sprecherin Jana Schmidt. Nach derzeitigen Erkenntnissen gab es bei den Ereignissen in Frankreich keinen Bezug nach Bremen und damit auch keine konkrete Gefährdung für den Bremer Weihnachtsmarkt. „Wir bewerten die Lage aber regelmäßig neu und sind im ständigen Austausch mit anderen Sicherheitsbehörden“, ließ Schmidt verlauten. Die Polizei in Bremerhaven verfährt analog zu den Bremer Kollegen. Auch hier wurde laut Pressestelle die Präsenz der Beamten, die in Uniform oder zivil auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs sind, nach dem Anschlag in Straßburg erhöht.