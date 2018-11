Für den Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz oder den Schlachtezauber sieht die Polizei Bremen keine Bedrohung. (Frank Thomas Koch)

Weihnachtsmärkte gelten seit dem Anschlag auf den Berliner Breitscheidplatz vor zwei Jahren als potenzielle Ziele von Terroranschlägen. Auch wenn es laut Polizei Bremen keine Hinweise auf eine konkrete Bedrohung der Weihnachtsmärkte in Bremen und Bremerhaven gibt, wurde das Sicherheitskonzept in der Seestadt verändert: Dort sollen riesige Wassertanks die Gefahr von Amokfahrern minimieren. Auch in Bremen verfolgt die Polizei ein mehrstufiges Konzept für die Sicherheit des Weihnachtsmarktes. Vor dem Hintergrund dieser Maßnahmen: