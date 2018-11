Es gibt immer wieder Diskussionen über die Sicherheit im Bremer Nachtleben. (Pascal Faltermann)

Bremer Clubbetreiber haben unter dem Titel "Gemeinsam.Sicher.Feiern." eine Sensibilisierungs-Kampagne in der Bremer Club- und Kulturszene gestartet. Der Clubverstärker, ein Verbund von Musikspielstätten und Festivals aus Bremen, Oldenburg und dem Bremer Umland, hat die Aktion (Awareness-Kampagne) in Gang gesetzt, um einen Rahmen zu schaffen, in dem sich Feiernde, Partygänger und Konzertbesucher gemeinsam in und vor den Clubs und Kneipen sicher und wohlfühlen.