Die Postbotin die in Bremen-Nord von einem Continental Bulldog gebissen worden ist, ist allein in der Hansestadt in diesem Jahr schon das 17. Opfer. (dpa)

Und wieder hat ein Hund einen Menschen attackiert. Die Postbotin, die jetzt mit schweren Gesichtsverletzungen im Krankenhaus liegt, weil sie bei ihrer Arbeit in Burg-Grambke von einem Continental Bulldog gebissen worden ist, ist allein in Bremen in diesem Jahr schon das 17. Opfer. 33 Angriffe von Hunden verzeichnet die hiesige Beißstatistik bis einschließlich Mai; 48 Angriffe waren es im Vorjahr, 57 in 2016.

Und die Dunkelziffer liegt höher, denn längst nicht jede Beißattacke wird gemeldet. Der Grund: Vorfälle mit beißenden Hunden gibt es nicht nur im öffentlichen Raum, so wie bei der Postbotin, sie passieren auch im privaten Umfeld, im eigenen Haus, im Garten, irgendwo im Wald beim Spazierengehen. Weil kein Hundebesitzer gerne zugibt, dass sein Tier gebissen hat, werden solche Attacken in der Regel verschwiegen. Übrigens am häufigsten betroffen sind Kinder, und zugebissen hat nicht selten der Familienhund.

Daraus jedoch abzuleiten, dass in jedem Hund eine Bestie schlummert, ist Unsinn. Über neun Millionen Hunde leben in Deutschland, des Menschen bester Freund trägt diesen Titel vollkommen zu Recht.

Doch wird tatsächlich genug getan, um Beißattacken wie die in Burg-Grambke möglichst zu verhindern? Die Antwort lautet: Nein. Die Behörden greifen weiterhin erst dann ein, wenn sich ein Hund auffällig verhalten hat. Das ist zu spät. Warum kann sich die Politik nicht zu einem Führerschein für Hundehalter durchringen? Der wäre nämlich ein wirksames Instrument, um vor dem Kauf von Hunden die Hürde höher zu legen.

Noch immer geraten viel zu viele Hunde in falsche Hände; noch immer suchen sich Halter die falsche Rasse aus. Hunde sind kein Spielzeug, sie brauchen viel Zeit und Aufmerksamkeit – wer die nicht aufbringen kann, sollte sich keinen anschaffen.

Und klar muss auch sein: Hundehalter, die bereits als unzuverlässig bekannt sind, und deren Tiere als gefährlich gelten, sollten sie nicht länger behalten dürfen. Hier ist zum Schutz der Allgemeinheit Konsequenz gefragt. Da aber Hunde zu unserem Alltag gehören, wird es auch weiterhin Hundebisse geben. Tiere handeln instinktiv. Es ist daher falsch, von ihnen trotz aller Gelehrigkeit menschliche Vernunft zu erwarten. Hunde lernen viel, sie verteidigen aber auch ihr Revier, ihren Rang und ihren Futternapf. Das sollte niemand vergessen.