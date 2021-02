Zum Schutz vor einer möglichen Infektion mit dem Coronavirus arbeiten viele Menschen derzeit von zu Hause aus. (Fabian Strauch /dpa)

In Berufen, in den von zu Hause aus gearbeitet werden kann, sollen die Arbeitgeber den Gang ins Homeoffice ermöglichen. Das sorgt zwar für mehr gesundheitlichen Schutz, bringt aber neue Herausforderungen mit sich. Fünf Protagonisten erzählen, wie sie das Homeoffice erleben und welche Vor- und Nachteile die Arbeit von zu Hause aus hat.

Steffen Dieckermann arbeitet beim Personaldienstleister Adecco. (Schnell)

Der Niederlassungsleiter

Ob ich im Homeoffice bin, kommt auf die jeweilige Situation in der Firma an. Meistens bin ich aber in den Nachmittagsstunden zu Hause, um meine Frau zu entlasten. Sie arbeitet Teilzeit in einer Buchhaltung, hat einen Tag Präsenzpflicht auf der Arbeit und kümmert sich ansonsten um unsere Kinder. Wir haben eine 13-jährige Tochter und fünf Jahre alte Zwillinge, einen Jungen und ein Mädchen.

Wenn ich auch morgens zu Hause bin, ­beginnt der Arbeitstag für mich um 8 Uhr. Mein Heimbüro ist dann die Essecke. Bevor ich meine Telefon- oder Videokonferenzen durchführen kann, muss ich die Zwillinge ­beschäftigen. Das gelingt zwar mehr oder weniger gut, trotzdem bin ich nicht so ­produktiv wie im Büro, weil ich ständig aus meiner Arbeit herausgerissen werde. Das Home­office mag für manche eine gute Möglichkeit sein, aber für mich ist es keine Dauerlösung.

Die derzeitige Situation ist für unsere Familie eine riesengroße Herausforderung. Eine klare Struktur gibt es im Alltag nicht, durch die verschiedenen Aufgaben kann es die auch gar nicht geben. Unsere Zwillinge wollen sich immer auspowern, sie brauchen Interaktion und wollen beschäftigt werden. Im ersten Lockdown, als wir über Wochen gleichzeitig arbeiten und uns um die Kinder kümmern mussten, war es aber noch schwieriger. Ich glaube, dass den Politikern häufig gar nicht bewusst ist, welche Umstände ihre Entscheidungen mit sich bringen.

Wir haben zum Glück noch einen Garten, sodass die Zwillinge mal rausgehen und spielen können. Ich will mir nicht vorstellen, wie unsere Situation wäre, wenn wir in einer Wohnung leben würden. Unsere älteste Tochter ist zwar im Homeschooling, hat aber nur teilweise Unterricht. Sie steht dennoch täglich um 8 Uhr auf, damit ihr Tag zumindest eine gewisse Struktur hat.

Ich habe leider auch das Gefühl, dass die Kinder verblöden. Teilweise bekommen die Schüler am Montag Aufgaben, die am Freitag abzugeben sind – und in der Zwischenzeit hören sie nichts von ihren Lehrern. Dabei sind 13-Jährige nicht imstande, sich selbst zu unterrichten.

Letztlich wird dann ab und zu mal was für die Schule gemacht oder gelesen, aber die Kinder hängen zwangsläufig mehr an den digitalen Geräten. Sie haben kaum noch soziale Kontakte, weniger Bewegung und hängen letztlich nur zu Hause rum.

Ich bin mittlerweile dafür, dass die Kinder das Schuljahr wiederholen müssen. Sonst sind sie für die Zukunft doch gebrandmarkt. Wenn die Note zwei auf dem Zeugnis steht, heißt es später vielleicht: Na, da gab es wegen Corona wohl einen Bonus. Diese Brandmarkung gilt erst recht für die Schulabschlüsse.

Hendrik Loga arbeitet bei der Werbeagentur Moskito. (Carsten Heidmann)

Der Geschäftsführer

Seit April bin ich im Homeoffice, das gilt auch für den Großteil meiner Mitarbeiter. Mein grundsätzliches Fazit ist recht positiv, auch wenn man natürlich bestimmten Veränderungen ausgesetzt ist, beruflich wie privat: Meine Frau hat Anfang Juli unseren Sohn geboren. Es war schön, dass ich die letzten Monate der Schwangerschaft miterleben und für meine Frau da sein konnte. Dass ich auch die ersten Monate nach der Geburt zu Hause war, ist natürlich ein Privileg.

Wir haben offenbar ein ziemliches Anfänger-Baby bekommen: Er braucht natürlich Aufmerksamkeit, krabbelt viel und stößt auch mal irgendwo gegen, aber insgesamt ist er nicht so fordernd. Da meine Frau in Elternzeit ist, kann ich konzentriert arbeiten.

Ich habe zum Glück ein Bürozimmer im Haus, da kann ich die Tür auch mal zumachen und so in Ruhe arbeiten. Das ist natürlich ein wichtiger Rückzugsort, weil nicht immer jemand reinkommt. Trotzdem mussten meine Frau und ich uns teilweise auch neu erfinden: Normalerweise ist jeder neun Stunden auf der Arbeit, plötzlich hockt man den ganzen Tag aufeinander. Da mussten wir lernen, wie wichtig es ist, sich auch mal Zeit für sich selbst zu nehmen und dem anderen Raum zu geben.

Beruflich gibt es im Homeoffice nur eine feste Konstante: Um 9 Uhr ist unser tägliches Meeting, mit dem ich in der Regel auch in den Arbeitstag starte. Ich stehe zwar schon zwischen 6 und 7 Uhr auf, frühstücke aber zunächst mit der Familie und spiele dann ein bisschen mit meinem Sohn. Viele meiner Kollegen fangen, je nach Auftragslage, aber auch schon deutlich vor 9 Uhr an.

Laut den Kollegen funktioniert das Homeoffice bei ihnen sehr gut. Wir sitzen ja ohnehin hauptsächlich am Laptop – ob wir jetzt im Büro oder von zu Hause aus arbeiten, ist da fast egal. Natürlich vermisst man das Gespräch an der Kaffeemaschine, aber man kann sich damit arrangieren.

Bei meinen Mitarbeitern kriege ich mit, dass sie durch das Homeschooling strapaziert sind. Als Arbeitgeber versuchen wir daher, ihnen entgegenzukommen. Projekte werden zum Beispiel so ausgerichtet, dass die Mitarbeiter alles unter einen Hut kriegen, zudem wird auf Vertrauensbasis gearbeitet.

Corona hat uns zudem dazu gezwungen, konventionelle Dinge neu zu denken. Wir haben gute Erfahrung mit Video-Workshops gesammelt, das war vorher gar nicht denkbar. Vorher hat man in einem Raum gesessen, was an die Tafel gemalt und Zettel verteilt. Durch die Pandemie mussten wir ein neues Konzept entwickeln – unterm Strich ist sogar etwas Besseres herausgekommen.

Es ist eine Überlegung, auch in Zukunft vermehrt auf Video-Workshops zu setzen, zumal die Leute nicht mehr durch Deutschland fahren und in Hotels schlafen müssen. Das hat auch einen wirtschaftlichen Effekt.

Die Sozialversicherungsfachangestellte

Jessica Müller arbeitet bei der Vivida Bkk. (Privat)

seit September 2019 arbeite ich zwei Tage pro Woche aus dem Homeoffice. Das wurde bei uns schon vor Corona zur Entlastung eingeführt, damit sich Familie und Beruf besser vereinen lassen. Von März bis Juni und seit Mitte Dezember bin ich nun ganz zu Hause. Die Umstellung, gänzlich von zu Hause zu arbeiten, fiel mir deshalb nicht schwer.

Dadurch, dass meine beiden Kinder zurzeit auch zu Hause sind, ist es je nach Tagesform auch mal etwas lauter. Ich habe kein eigenes Büro in unserem Haus, aber dafür ein großes Schlafzimmer. Da steht ein Schreibtisch, sodass ich meinen Arbeitsbereich habe.

Wenn die Jungs, die fünf und sieben Jahre alt sind, aber richtig in Action sind, muss ich mit dem Laptop auch mal im Wohnzimmer sitzen. Dass kann dann sehr stressig werden, vor allem, weil ich viel telefonieren muss. Ich habe aber zum Glück ganz tolle Kollegen, sodass ich meine Arbeitszeit flexibel gestalten kann.

Bevor die Kinder aufstehen, erledige ich zwischen 6 und 8 Uhr morgens die wichtigsten Dinge. Nach dem Frühstück helfe ich dem „Großen“ beim Homeschooling, gearbeitet wird bis spätestens 21 Uhr immer dann, wenn es die Situation gerade zulässt. Ich arbeite zwar nur etwa sechs Stunden am Tag, aber für die Kinder ist es teilweise trotzdem langweilig.

Gerade der „Kleine“, der nicht in den Kindergarten kann, will viel bespaßt werden. Wenn ich dann sage, dass ich arbeiten muss, kann die Stimmung auch mal kippen. „Mama, mach was“, „Mama, ich hab Hunger“, „Mama, der ärgert mich“. Dann ist Mama doch im Einsatz, obwohl Mama eigentlich ganz andere Sachen zu tun hätte.

Es ist deshalb immer wieder der Fall, dass Arbeit liegen bleibt. Wenn die Kinder sich streiten, kann ich den Versicherten nicht zumuten, dass sie sich das im Hintergrund am Telefon anhören. Dann muss ich Termine verschieben, aber das ist auch abgesprochen und dafür bin ich dankbar.

Wenn ganz wichtige Termine anstehen, versuche ich, die Kinder im Vorfeld zu bespaßen, sodass keine „Gefahr“ droht. Da muss ich dann auch mal auf Medien wie den Fernseher oder die Nintendo zurückgreifen, weil es eben nicht anders geht. Das gefällt mir natürlich auch nicht. Zum Glück sind viele Menschen, mit denen ich telefoniere, sehr verständnisvoll, wenn es doch mal lauter wird.

Zum Glück haben wir einen Garten. Das macht die Situation etwas leichter, weil man sagen kann: Geht mal raus und spielt ein bisschen. Der Garten ist auch eingezäunt, da kann keiner abhauen. Es wäre trotzdem ein Traum, wenn die Vereine bald wieder Sport anbieten könnten. Die Kinder wollen und müssen sich bewegen, sie vermissen ihr normales Leben natürlich.

Sie wussten auch beim ersten Lockdown schon, dass sie sich zurücknehmen müssen. Aber die Jungs fragen natürlich trotzdem regelmäßig, ob sie Freunde treffen oder irgendwohin fahren können. Das reißt nicht ab. Dass wir nichts machen können, tut mir natürlich leid. Es ist eine schwere Zeit für alle, aber wir müssen da durch, und irgendwie muss das auch gehen.

Markus Tholema arbeitet bei HEC. (Frei)

Der Berater im IT-Unternehmen

Durchgehend seit Mitte März bin ich im Homeoffice und war in der Zwischenzeit maximal zehnmal im Büro. Und das auch nur, wenn sich Kundenmeetings nicht anders organisieren ließen oder ich irgendetwas brauchte. Ich kann meine Arbeit auch gut von zu Hause aus machen.

Ich lebe mit meiner Frau und unseren vier Kindern in einem Haus im Blockland. Jedes Kind hat ein eigenes Zimmer, sodass man auch mal die Tür zumachen kann. Ich habe ein Arbeitszimmer, an dessen Tür eine Ampel hängt – zeigt sie auf Rot, muss es im Haus echt leise sein und niemand darf stören. Zeigt sie auf Grün, dürfen die Kinder auch gerne mal zu Besuch reinspringen.

Meine Frau arbeitet als freiberufliche Journalistin, macht zurzeit aber nicht wirklich etwas. Das liegt daran, dass wir zwei schulpflichtige Kinder, ein Vorschul- und ein Kleinkind, haben – und irgendjemand muss nun mal die Situation zwischen Quarantänen und Homeschooling auffangen. Ich bin dankbar, dass meine Frau mir so gut es geht den Rücken freihält.

Trotzdem muss ich natürlich auch mit ran. Wir versuchen, den Alltag gemeinsam zu planen – aber Kinder lassen sich nicht immer strukturieren. Also gewöhnt man sich schnell an viele kuriose Dinge: Telefonkonferenzen am Herd, Videokonferenzen mit dem Kind auf dem Schoß oder an ein Kind mit vollen Windeln, das seelenruhig unter dem Schreibtisch spielt, während man mit einem Kunden in Verhandlungen steckt.

Beruf und Privatleben abzugrenzen, ist deshalb manchmal schwierig. Das gilt sowohl in die eine als auch in die andere Richtung: Mittlerweile ist beides so eng miteinander verknüpft, dass ich oft bis spät in die Nacht am Schreibtisch sitze und an Dingen weiterarbeite, die ich sonst im Büro gelassen hätte. Trotzdem: Ich bin dankbar, dass ich von meinem Arbeitgeber viele Freiheiten bekomme und meinen Arbeitstag flexibel gestalten kann.

Ole Bast ist Referent bei der Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa. (Frei)

Der Referent im Wirtschaftsressort

Ich bin seit März im Homeoffice und etwa einmal pro Woche im Büro. Einige Besuche im Büro lassen sich nicht verhindern, da wir ein Postfach haben, das kontrolliert werden muss. Meine Frau, die Vollzeit arbeitet, und ich haben einen sechsjährigen Sohn und eine zweijährige Tochter. Dass die Schulen und Kitas nicht durchgehend geöffnet waren, hat bei uns für eine Herausforderung gesorgt. Wir haben im Haus zwar ein Büro, doch die Nutzung müssen wir uns teilen. Wer eine wichtige Konferenz hat, sitzt im Büro, der andere geht klassisch an den Esstisch.

Es ist schwer, den Tagesablauf zu strukturieren. Bei mir ähnelt kein Arbeitstag dem anderen, sodass ich in meiner Planung flexibel sein muss. Trotzdem versuchen wir, die Zeit gut zu nutzen. Meine Frau und ich fangen so früh wie möglich an, um die etwas ruhigeren Stunden zu nutzen.

Ich kann mir das Homeoffice aber nicht als Dauerzustand vorstellen. Ich finde die Möglichkeit, die es in der Behörde schon vor Corona gab, an sich gut, würde jedoch gerne hauptsächlich aus dem Büro arbeiten.

Unser Sohn war zuletzt im Homeschooling, sodass wir ihn neben der Arbeit bei den Hausaufgaben unterstützen mussten. Das führt auch dazu, dass wir unsere Arbeit manchmal auf den Abend schieben müssen.

Unsere Tochter ist etwas genügsamer, sie spielt auch mal für sich. Überall, wo wir arbeiten, liegt Spielzeug, damit erst gar keine Langeweile aufkommen kann.

Es gab trotzdem schon Momente, wo wir gesagt haben: Hoffentlich ist das bald zu Ende. Ich habe manchmal das Gefühl, dass etwas einfach zu kurz kommt – entweder die Arbeit, Frau und Kinder oder man selbst. Es ist eine anstrengende und herausfordernde Zeit.

