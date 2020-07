Die Feuerwehr Bremen war mit einem Großaufgebot vor Ort. (Carsten Rehder / dpa)

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Triviranusstraße in Bremen-Peterswerder am Dienstagabend haben sich fünf Menschen verletzt. Sie seien mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr Bremen am Mittwoch mit. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren noch immer Menschen in dem fünfgeschossigen Gebäude, da sie wegen des Rauches das Haus nicht verlassen konnten. Einige Bewohner kletterten nach Angaben der Feuerwehr anschließend durch Fenster ins Freie. Nach der Sichtung von zwölf Personen durch den Rettungsdienst wurden fünf von ihnen ins Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe und die Brandursache waren zunächst unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ursachenermittlung aufgenommen. (dpa)