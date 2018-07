Um unerwünschte Gäste abzuschrecken, haben einige Hobbygärtner die merkwürdigsten Ideen. (Sabine Rosenbaum)

Die meisten Hobbygärtner denken bei dem Wort geschmacklos an Tomaten. Dabei gibt es im Garten weit Geschmackloseres als fades Gemüse.

„Die alte Hundebox kommt da jetzt mal weg“, verlange ich. Die Rede ist von der Kiste, in der unsere Labradorhündin Lisa die Autofahrten verbringen soll, dieses aber nicht will. Lisa sitzt lieber auf dem Beifahrersitz, sodass ich mich meistens hinten zu den Kindern quetschen muss. Die mahagoniebraun angemalte Hundebox mit alufarbenen Gitterstreben steht derweil auf der Terrasse und bringt Disharmonie in das von mir inszenierte Gartenbild aus weißer Gartenbank, gusseisernem Nähmaschinentisch und weiß-blühenden Geranien.

Aber Michael, mein Mann, lässt nicht mit sich reden. „Die Hundebox bleibt“, beharrt er. Er hat seine Gründe. Es geht ihm um den Einbruchschutz. „Wir lassen die Hundekiste als Abschreckung stehen.“ Sicher ein gewichtiges Argument. Darüber muss man nachdenken. Eine alte Hundekiste könnte durchaus abstoßend auf potenzielle Einbrecher wirken.

Wenn aber schon Hundeboxen dem Geschmackssinn von Gaunern so zusetzen, dass sie von ihrem bösen Tun ablassen, wie verhält es sich dann erst mit Augen, Nasen und Mündern, die auf Baumstämme geklebt werden? Diese von der Rinde herab glotzenden Gesichter sind garantiert geeignet, um hart gesottenen Kerlen Beine zu machen.

Der ein oder andere wird noch nächtelang von unheimlichen Plastik-Glubschern träumen. Es gibt in einschlägigen Fachgeschäften und im Versandhandel viele weitere Objekte für den Einbruchschutz im Garten. Ich denke an gruselige Polyresin-Pilze, deren irres Lachen einen einzigen krummen Zahn entblößt. Oder Terrakotta-Igel, in deren durchlöcherten Bäuchen ein mystisches Licht flackert. Uaahhh.

Es geht aber noch eine Spur fürchterlicher: Stellen Sie sich vor, Sie sind Einbrecher, schleichen sich in einen verlassen geglaubten Garten. Und plötzlich stehen Sie vor einer herrenlosen Jeanshose. Dort, wo eigentlich ein Bierbauch über den Hosenbund quellen müsste, ist aber Grünzeug zu sehen. Ich würde schreiend davon laufen.

Man kann es natürlich übertreiben. Manche meinen es mit dem Einbruchsschutz auch zu gut. Neulich sah ich einen Garten mit einem halben Polyresin-Reh, das aus der Hecke schaute. Dahinter machte ich auf engstem Raum einen Beton-Krieger, einen goldlackierten Buddha, einen Alabaster-Blumenengel und einen angelnden Frosch aus, gleich neben einem Wasserspiel im Plastik-Teich.

Über allem thronte eine Hexe am Metallstab. Solche Gärten haben das Zeug dazu, nicht nur Diebe anhaltend zu verstören, sondern ganze Nachbarschaften zu traumatisieren.

Ok, abgemacht. „Die Hundekiste kann bleiben“, sage ich. „Zumindest einen kleinwüchsigen Verbrecher können wir darin festhalten, bis die Polizei kommt. Lesen Sie nächste Woche weiter, wenn es heißt: Tönende Gartendeko. Pfeifende Schildkröte oder singender Gartenzwerg ‒wie würden Sie entscheiden?

Zur Sache

Martin Renz von der Stadtbibliothek Bremen empfiehlt: Wer bei der nächsten Gartenparty nicht nur die sicherheitsrelevanten Vorzüge seiner Gartendeko hervorheben, sondern auch gleich mit ihrer kulturtheoretischen Einordnung glänzen möchte, greife zur Textsammlung „Kitsch“ aus Reclams (guter alter) „Universal-Bibliothek“ (Bd. 18476): mit dem kompletten Theorieapparat von Kants „Analytik des Schönen“ bis zu Bourdieus „Ekel vor dem Leichten“.

Haben Sie allerdings die Befürchtung, der ganze Krempel könnte nicht abschreckend genug auf potenzielle Einbrecher wirken, lohnt sich ein Blick in das Büchlein „Einbruchschutz“ der Stiftung Warentest (Berlin 2017), das rundum gut und übersichtlich über das Thema informiert. Das Sonderheft „Einbruchschutz“ (2016) ist knapper, enthält aber die relevanten Testergebnisse.